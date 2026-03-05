LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 22:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Tottenham și Crystal Palace se întâlnesc în ultima partidă din cadrul etapei cu numărul 29 din Premier League.

Va fi încă un meci tare pentru internaționalul român Radu Drăgușin, de data aceasta cu deținătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, echipă calificată și în primăvara europeană, mai exact în optimile Conference League.

Veste uriașă pentru Drăgușin: mutarea care l-ar face indispensabil la Tottenham prinde contur

Fundaşul olandez Micky van de Ven, coechipier cu Radu Drăguşin la Tottenham, este pe lista de achiziţii a Barcelonei! Anunțul privind rivalul lui Drăgușin pe post a fost făcut de presa spaniolă.

Conducerea catalanilor și antrenorul Hansi Flick continuă pregătirea noului proiect cu două obiective clare: semnarea unui atacant central şi aducerea unui fundaş central stângaci de top.

Pe lista fundaşilor se află Alessandro Bastoni, dar operaţiunea este complicată de preţ şi de reticenţa celor de la Inter de a-l lăsa să plece.

Barca monitorizează alternativele şi îl urmăreşte pe internaţionalului olandez al lui Tottenham, care este foarte probabil să părăsească Premier League, în această vară.

Van de Ven este pe radarul Barcelonei de luni de zile, aşa cum a relatat ziarul Sport, acum câteva săptămâni. Este un jucător pe care directorul sportiv Deco îl apreciază şi care se potriveşte profilului de fundaş pe care îl caută, deşi Bastoni rămâne prioritatea.

În ciuda legăturilor recente cu Real Madrid, transferul lui van de Ven ar fi mult mai uşor pentru Barcelona decât pentru rivala madrilenă.

Van de Ven şi-a exprimat preferinţa pentru Barcelona, în mai multe rânduri, iar clubul a primit rapoarte personale şi profesionale pozitive despre fundaş.

