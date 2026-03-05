Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la ora 20:00, în sferturile de finală ale Cupei României pe ”Arcul de Triumf”. Dinamo s-a calificat în semifinale, unde va da peste Universitatea Craiova.

”Care e secretul vostru?” Reacția buzoienilor după ce Dinamo a eliminat-o pe Metalul din Cupa României

În minutul 72, Florentin Puiu a fost aproape să semneze un gol magistral. A șutat de la mijlocul terenului și aproape că l-a prins pe picior greșit pe Alexandru Roșca.

La flash-interviu, Puiu a explicat că buzoienii au venit la Capitală încrezători și a punctat faptul că echipa nu a avut nimic de pierdut după meciul cu Dinamo.

”Am venit încrezători. Din păcate, am venit după două înfrângeri în campionat. Presiunea era pe ei, nu pe noi. Noi n-am avut nimic de pierdut, doar de câștigat in meciul asta.

(n.r. care este secretul vostru?) Nu facem nimic deosebit, ascultăm de ’domn’ profesor’ (n.r. antrenorul Valentin Stan) și încercăm să dăm tot ce avem mai bun. Sperăm să prindem play-off-ul în sezonul viitor”, a spus Florentin Puiu după meci.