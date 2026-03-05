FCSB l-a transferat pe Ofri Arad în această iarnă, ca înlocuitor pentru Adrian Șut, care a decis să îi părăsească pe roș-albaștri pentru a semna cu Al Ain.

Israelienii anunță că Ofri Arad a ajuns pe ”lista neagră” la FCSB și vorbesc despre haosul de la echipa lui Gigi Becali

Fotbalistul israelian de care Gigi Becali era foarte încântat inițial a venit accidentat la FCSB și a avut nevoie de câteva săptămâni înainte de a-și face debutul la campioana en-titre.

Totuși, în momentul în care l-a văzut pe teren, Gigi Becali s-a convins și a mărturisit că s-ar fi așteptat la altceva din partea jucătorului, motiv pentru care, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off, patronul roș-albaștrilor a anunțat clar că vrea să transfere și doi mijlocași centrali în vară, ca această situație să nu se mai repete.

De altfel, finanțatorul de la FCSB a transmis că la finalul acestui sezon trei sau chiar patru jucători vor părăsi echipa, iar jurnaliștii israelieni sunt siguri că unul dintre aceștia este chiar Ofri Arad.

”Ofri Arad a intrat pe ’lista neagră’”, au titrat cei de la israelhayom.com.il, în timp ce sport5.co.il a scris: ”Ofri Arad este în mijlocul haosului! Ce se întâmplă de fapt la FCSB?”.

”Gigi Becali, patronul de la FCSB, este cunoscut ca un om care spune tot ce are de spus. Când l-a transferat pe Ofri Arad în urmă cu mai puțin de două luni, cu contract până în 2028, el a spus că a făcut acest lucru deoarece ’voia un evreu în echipă’. De atunci, mijlocașul israelian a jucat doar 75 de minute din cauza unei accidentări care l-a ținut pe loc, iar patronul și-a exprimat nemulțumirea față de acest lucru.

După ce s-a stabilit că FCSB va juca în play-out, Becali a decis să tragă în toate direcțiile și a trimis un mesaj clar mijlocașului israelian, care abia a apucat să simtă gazonul în tricoul echipei. Patronul nu este deloc mulțumit de Arad și de stilul său de joc, iar acesta a intrat pe lista neagră”, au scris cei de la Israel Hayom.

Jurnaliștii Sport5 nu s-au arătat atât de convinși că Ofri Arad o va părăsi pe FCSB în vară, însă au notat că viitorul mijlocașului este incert având în vedere ”haosul” de la echipa patronată de Gigi Becali: ”Va fi interesant de văzut încotro se va îndrepta FCSB de acum înainte și ce îi rezervă viitorul lui Arad, care a semnat în ianuarie un contract pe doi ani și jumătate. Un lucru este cert: eșecul istoric va continua să răsune pe culoarele clubului, într-un episod care se anunță deosebit de interesant”.

Ofri Arad a semnat pe două sezoane și jumătate cu FCSB

Ofri Arad a fost campion în ultimii cinci ani, de trei ori în Israel cu Maccabi Haifa și de două ori în Kazahstan cu Kairat Almaty. În această primăvară, mijlocașul poate lupta cu FCSB doar pentru obținerea locului 7, care va duce la barajul de Conference League.

Arad, care a jucat alături de Kairat Almaty în acest sezon de Champions League și care a și marcat împotriva lui Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, are contract cu FCSB până în iunie 2028.