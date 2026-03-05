Jeremy Mathieu, fost fotbalist, lucrează la un magazin cu echipament sportiv

Câștigător al Ligii Campionilor cu Barcelona în 2015, Jeremy Mathieu (42 de ani), care a strâns și aproape 100 de meciuri la gruparea catalană, în perioada 2014-2017, este acum angajat al unui magazin Intersport în Franța, în fața natală!

În urmă cu ceva timp, o imagine cu Mathieu îmbrăcat cu o vestă a magazinului cu echipament sportiv a făcut înconjurul internetului. Fostul fotbalist, cu cinci meciuri în naționala Franței, a ajuns la Barcelona în 2014. (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS) El a fost cumpărat de la Valencia pentru 20 de milioane de euro.

Cum explică Jeremy Mathieu situația în care a ajuns

Mathieu a fost coechipier cu Lionel Messi, Luis Suarez sau Neymar în echipa care cucerea Liga Campionilor în 2015, după o finală cu Juventus (3-1).

Francezul și-a încheiat cariera de fotbalist în 2023. Ultimii doi ani și i-a petrecut la formația franceză de amatori Luynes, iar de ceva timp lucrează la Intersport. El a vorbit despre problemele pe care le are, luptând cu depresia.

”Dacă lucrez la Intersport, este pentru că se întâmplă ceva care îmi cauzează multe probleme. Pot spune doar că sunt în mijlocul unui proces. Nu o voi face pentru totdeauna. A fost pentru a avea o viață socială”, a declarat Jeremy Mathieu.