Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, ”U” Cluj, CFR Cluj și FC Argeș și-au asigurat prezența în play-off-ul Superligii României. Campioana FCSB va evolua în play-out, pentru prima dată de când există formatul play-off/play-out în România.

Gabi Balint știe cine va câștiga Superliga României: ”Categoric! Joacă, are rezultate și constanță”

Oltenii sunt în fruntea clasamentului cu 59 de puncte. După 29 de etape, formația dirijată de Zeljko Kopic a bifat 17 victorii, opt rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Gabi Balint, fost mare internațional român, consideră că Universitatea Craiova este principala favorită pentru câștigarea Superligii României la capătul play-off-ului.

”Mi s-a părut superioară Craiova, pe tot parcursul meciului (n.r. în partide cu CFR, din Cupă). E echipa care joacă, are rezultate. Demonstrează că e echipa care are constanță. Dacă ar fi să alegi în acest moment campioana, categoric ai zice că e Universitatea Craiova.

Îmi place sistemul pe care-l folosește Coelho, uneori îl schimbă. A adus mult echilibru, are o relație foarte bună cu jucătorii. Toate acest lucruri s-au văzut”, a spus Gabi Balint, potrivit digisport.

Universitatea Craiova o va întâlni pe Rapid în ultima etapă a sezonului regulat duminică, 8 martie, de la ora 20:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Cum arată clasamentul Superligii României