Doar două cuvinte! Mesajul lui Theo Hernandez la scurt timp după ce a fost prezentat la Al-Hilal

Imediat după ce clubul din Riad a publicat pe contul de Instagram anunțul oficial al mutării, joi seară, Theo Hernandez a lăsat un comentariu scurt și la obiect: "Here we go!" ("Să-i dăm drumul!"). Postarea sa a stârnit un val de entuziasm în rândul suporterilor, care au reacționat masiv la comentariul noului lor idol.