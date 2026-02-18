Sâmbătă, 7 februarie, CFR Cluj și ”U” s-au întâlnit în derby-ul etapei #26 în sezonul regulat al Superligii României, iar la capătul celor 90 de minute gazdele s-au impus cu 3-2 pe ”Constantin Rădulescu”.

După fluierul de final, Cristiano Bergodi a mers glonț către Andrei Cordea și l-a luat de gât, invocând faptul că fotbalistul lui CFR i-ar fi adresat injurii grave.

Ravagii! Ce sancțiuni au mai primit Bergodi și Cordea în afară de suspendări. CFR și ”U”, pedepsite și ele

La o săptămână și jumătate de la meci, Comisia de Disciplină a revenit cu verdict asupra conflictului. Andrei Cordea a fost suspendat trei meciuri, iar Cristiano Bergodi o lună.

Pe lângă suspendări, Cordea a fost amendat cu 5.000 de lei, Bergodi cu 10.000 de lei, CFR Cluj cu 15.000 de lei, iar ”U” Cluj cu 10.000 de lei.

”FC CFR 1907 Cluj vs. AS FC Universitatea Cluj – Incidente, eliminări Bergodi Cristiano (antrenor Universitatea Cluj), Cordea Andrei Ioan (jucător CFR 1907 Cluj) - În temeiul art. 82.1 si 3. lit. a și c, raportat la art. 83.2. lit. d din RD, se sancționează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 15.000 lei.

În temeiul art. 82.2 si 3. lit. a și c, raportat la art. 83.2. lit. d din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 63.1.f, raportat la art. 63.2.2 din RD, se sancționează jucătorul Cordea Andrei cu suspendare pentru trei meciuri și penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 57.1 din RD, se sancționeză antrenorul Bergodi Cristiano cu suspendare pentru o lună și penalitate sportivă de 10.000 lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină.