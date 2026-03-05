Radu Drăgușin și James Maddison, în tribune la Tottenham - Crystal Palace

Radu Drăgușin nu se află nici măcar pe banca de rezerve a lui Tottenham pentru partida cu Crystal Palace. Absența românului vine după ce în patru dintre ultimele cinci runde din Premier League a fost titular.

Cu aproximativ o oră înainte de meci, antrenorul interimar Igor Tudor a anunțat că Radu Drăgușin a acuzat o "ușoară accidentare", fără a oferi mai multe detalii.

Drăgușin și-a făcut însă apariția pe Tottenham Hotspur Stadium cu câteva minute înainte de primul fluier. Însoțit de James Maddison, decarul lui Spurs care se recuperează după o accidentare gravă la genunchi, românul a ocupat un loc în tribună.

Absența lui Radu Drăgușin din lotul lui Tottenham vine cu exact trei săptămâni înainte ca România să înfrunte Turcia, în play-off-ul pentru Cupa Mondială.

Echipele de start la Tottenham - Crystal Palace