Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la ora 20:00, în sferturile de finală ale Cupei României pe ”Arcul de Triumf”. Dinamo s-a calificat în semifinale, unde va da peste Universitatea Craiova.

Zeljko Kopic nu s-a ferit de cuvinte după 1-0 cu Metalul: ”Arbitrul nu a fost corect / De asta am primit galben”

După meci, Zeljko Kopic a vorbit despre momentul în care a primit cartonaș galben, survenit în urma protestelor de la marginea terenului după ce Cristi Mihai a fost avertizat în minutul 33.

”Arbitrul nu a fost corect cu acordarea cartonașelor galbene, l-am întrebat de criterii, de asta mi-a dat galben”, a spus Kopic.

Croatul a vorbit și despre evoluția elevilor săi și a ținut să puncteze că e extrem de importantă accederea în semifinalele Cupei României. Câștigarea trofeului vine și cu un loc în cupele europene în următoarea stagiune.

”Ne-am antrenat prost, nu am avut teren de antrenament bun, jucătorii suferă când schimbă terenul. Adversarii au jucat bine, pentru ei a fost o ocazie să arate ce pot, dar important e că am trecut mai departe.

E foarte important acest succes, am spus de la începutul sezonului că vrem să ne luptăm să câștigăm ambele competiții, ne-am calificat în play-off cu 4-5 etape rămase, dar apoi am avut două rezultate proaste.

Cred că jucătorii au resimțit presiunea, nu am simțit mereu echilibru în teren, dar mă bucur că suntem în semifinale.

Mărginean va fi în curând pe teren, în 10 zile, va fi mai curând alături de noi față de ceilalți. CFR a avut rezultate foarte bune în ultima vreme, trebuie să ne revenim după acest meci”, a mai spus Zeljko Kopic.