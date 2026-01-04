Fundașul lateral de la Hermannstadt s-a aflat pe lista celor de la FCSB în urmă cu doar câteva luni.

Kevin Ciubotaru: ”Nu am mai vorbit cu cei de la FCSB!”

Fundașul lateral al celor de la Hermannstadt le-a transmis celor de la FCSB în momentul în care a fost contactat de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, că va lua o decizie în privința unui transfer în pauza de iarnă.

Totuși, Ciubotaru spune că negocierile au rămas în aer și din acel moment nu a mai primit niciun semn din partea campioanei României, chiar dacă în discuții s-a implicat și Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, care a vorbit personal cu tatăl fotbalistului.

”E frumos să ai interes de la campioana României. Acum sunt concentrat la Hermannstadt și să ne îndeplinim obiectivele. Cu două luni înainte să se termine sezonul regular, cei de la FCSB mi-au scris și m-au întrebat dacă sunt interesat. Eu am zis că nu pot da un răspuns. Încă aveam multe meciuri și trebuia să rămân concentrat. Nu puteam să am alte gânduri.

Nu, nu am mai vorbit. Nu, nu mai am nimic (n.r. din partea celor de la FCSB). Eu sunt împăcat. Sunt aici, la Hermannstadt, și voi da totul. Poate în viitor, da (n.r. și-ar dori să ajungă la FCSB). Orice jucător își dorește să câștige trofee. Deci, da.

Mi-a scris Mihai Stoica. Cu domnul Gigi Becali a vorbit doar tata, cu două săptămâni înainte de ultimul meci. Și așa a rămas. Că vorbim în pauza de sărbători”, a spus Kevin Ciubotaru.

