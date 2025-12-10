Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga al celor de la Hermannstadt, a fost aproape de un transfer la Dinamo. Acum este dorit de cei de la FCSB, care sunt gata să plătească banii ce reprezintă clauza de reziliere din contractul său cu gruparea sibiană: 450.000 de euro.



Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit că Ciubotaru a fost în cantonamentul ”roș-albilor” chiar după ce echipa a revenit în prima ligă. Transferul nu s-a materializat, astfel că acesta a ajuns la Hermannstadt.

Andrei Nicolescu, despre Kevin Ciubotaru: ”A fost la Săftica”

Gigi Becali era convins că a rezolvat deja transferul fundașului stânga, dar se pare că acesta nu vrea să se transfere la campioana României. Ar prefera, mai degrabă, un transfer în Franța, de unde are câteva oferte.



„FCSB are șanse mai mari să-l transfere acum, că dacă semna cu noi acum doi ani, nu mai avea nicio șansă. L-am avut și în cantonament și la Săftica.



Era liber, a fost cu noi în cantonament când am promovat, a venit la Săftica, i-am propus contractul, dar acel administrator special care era atunci nu a avut timp să-i semneze contractul. A venit Dani Coman (n.r. - președintele de atunci al lui Hermannstadt) într-o seară și l-a luat la Sibiu și a semnat cu Hermannstadt.



Acum doi ani și jumătate s-a întâmplat. Era o discuție în care administratorul special a zis că trebuie să se uite și el la jucător, să vadă dacă are sens să-l luăm. Mă rog, nu mai contează, Dinamo avea convulsii multe atunci. Atunci, în iulie, s-a întors împotriva acționarilor, a fost un tam-tam incredibil în perioada aia.



O poveste interesantă despre acest jucător și vom vedea care va fi traseul lui. Noi îl vedeam de acum doi ani și jumătate un potențial jucător foarte bun pentru România”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.



Kevin ar fi reprezentat și o soluție pentru regula U21 la FCSB. Gigi Becali a spus, în repetate rânduri, că nu este mulțumit de variantele pe care echipa sa le are la dispoziție, astfel că este de așteptat ca un jucător eligibil pentru această regulă să fie transferat în această iarnă.



La Hermannstadt, fundașul stânga este titular incontestabil. A evoluat în 18 meciuri, în campionat și Cupa României, reușind să bifeze un assist.



Hermannstadt, meci greu cu Universitatea Craiova



Pentru sibieni urmează o nouă partidă extrem de dificilă, duminică, 14 decembrie, de la ora 20:30, pe teren propriu, contra Universității Craiova.



După 19 etape, FC Hermannstadt ocupă locul 15 în Superliga, cu doar 12 puncte, fiind pe poziție direct retrogradabilă.



Duelul Hermannstadt - Universitatea Craiova este programat duminică, 14 decembrie, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

