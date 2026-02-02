Kevin Ciubotaru s-a decis și vrea să meargă la FCSB încă din această iarnă, iar Claudiu Rotar a anunțat intenția fundașului stânga.

Campioana României l-a dorit în trecut pe jucătorul de 22 de ani, și se înțelesese cu FC Hermannstadt pentru achitarea clauzei de reziliere în valoare de 450.000 de euro.

Mutarea intrase în impas din cauza refuzului jucătorului, care visa la un transfer în străinătate.



Gigi Becali nu este la fel de dornic să îl aducă pe Kevin Ciubotaru: „El o vrea”



Gigi Becali a fost întrebat despre un posibil transfer, dar patronul roșa-albaștrilor a spus că trebuie să vorbească ma întâi cu Mihai Pintilii și MM Stoica.

„Păi el o vrea, dar să vedem ce zic ai mei, dacă vor ai mei. Trebuie să vorbesc cu Pintilii, cu MM, să văd dacă-l vor.

Acum s-ar face și o renegociere, dar să vedem, nu știu. Dar ăla joacă fundaș stânga, Joao Paulo. Deci nu știu, să vedem”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.

„Acum vrea el, nu știu dacă mai vrea FCSB”



Rotar a explicat că ezitările inițiale ale tânărului fotbalist au fost cauzate de lipsa de experiență și de influența agenților.



„Noi ne-am înțeles cu FCSB, după cum bine știți. Problema este că jucătorul nu a vrut el. Acum vrea el, dar nu știu dacă mai vrea FCSB. În fotbal e foarte simplu. Când vine o ofertă, tu trebuie să te gândești bine dacă o accepți sau nu o accepți. Nu știi dacă mai vine a doua.



În general, sunt copii tineri, sunt luați de val, de impresari, de oferte. Când văd că nu primesc propuneri, intră în criză. Kevin, când a venit la Sibiu, nu avea impresar. Apoi, când a ajuns și la națională, au apărut și impresarii. Până atunci nu îl cunoștea nimeni, tipic fotbalului românesc.



O să-l sun pe domnul Becali și o să-l întreb dacă mai este de actualitate interesul pentru Kevin. Eu mă gândesc prima dată la jucător. Îl vindem sau nu, noi ne bazăm pe el”, a spus Claudiu Rotar, pentru Digi Sport.

Cifrele lui Ciubotaru



Cotat la 400.000 de euro, Kevin Ciubotaru a devenit un om de bază la Sibiu. În actuala stagiune, fundașul a bifat 23 de apariții în SuperLiga și Cupa României, reușind să marcheze două goluri și să ofere o pasă decisivă, totalizând peste 1.800 de minute pe gazon.



Jucătorul format la academii din străinătate (Italia, Austria sau Scoția) mai are contract cu Hermannstadt până în vara anului 2028.

