În luna decembrie, FCSB și FC Hermannstadt au ajuns la un acord pentru transferul lui Kevin Ciubotaru în schimbul sumei de 450.000 de euro. Totuși, campioana nu a bătut palma și cu fotbalistul.



Kevin Ciubotaru: "FCSB nu m-a mai contactat. În viitor cred că mă vor mai căuta"

Negocierile dintre FCSB și Kevin Ciubotaru ar fi trebuit să fie purtate la finalul lunii decembrie, în startul pauzei competiționale, însă fundașul stânga de la Hermannstadt spune că nu a mai fost contactat de reprezentanții formației bucureștene.



Chiar și așa, Kevin Ciubotaru crede că în viitor există posibilitatea ca FCSB să fie din nou interesată de serviciile sale.



"Nu s-a întâmplat nimic. În perioada asta de sărbători nu am mai vorbit. A rămas să fiu eu sunat. N-am mai fost apelat, dar nu e nicio problemă. Nici eu nu am sunat.



(n.r - întrebat dacă era pregătit pentru FCSB) Eu nu mă gândesc la asta. Dacă trebuia să se întâmple, se întâmpla. Sunt concentrat la Hermannstadt și sper să ne îndeplinim obiectivul ca echipă.



(n.r - întrebat dacă crede că FCSB îl va mai căuta) Da. Într-un viitor, dacă totul merge bine, da", a spus Kevin Ciubotaru, într-un interviu acordat pentru PRO TV în cantonamentul din Turcia.



Kevin Ciubotaru a strâns 20 de meciuri în acest sezon pentru FC Hermannstadt și a reușit două pase decisive. În toamna anului trecut a fost debutat la echipa națională de seniori a României.



Mihai Stoica: "Nu mai căutăm fundași"

Recent, Mihai Stoica a anunțat că FCSB nu va mai căuta fundași în fereastra de mercato din ianuarie, astfel că achiziționarea lui Kevin Ciubotaru pare exclusă.



"Nu mai căutăm fundași E Pantea, care poate să joace în ambele benzi, mai e și Kiki în stânga. Chiricheș rămâne până la sfârșitul contractului, vine în cantonament.



Duarte s-a antrenat 5 zile cu noi, am zis să vină să-și cunoască colegii. Eu am mare încredere în el. Mi-a plăcut foarte mult la Craiova, l-am urmărit și după, nu am nicio emoție că ne poate face probleme", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

