Halucinant! Dinamovistii, obligati sa mearga de urgenta la Alba Iulia din cauza lui Serdean! Ce a putut sa faca fostul presedinte 

Dorin Serdean a fost presedinte executiv la Dinamo, dupa ce Pablo Cortacero l-a pus in functie.

Fostul presedinte executiv al 'cainilor' a socat cu toate gesturile facute fata de club, dupa ce si-a platit salariile din banii stransi de suporteri, a incercat sa vanda un jucator fara acordul fanilor actionari si a pus bodyguarzii sa agreseze fanii.

Serdean a facut un nou gest de sfidare la adresa dinamovistilor, dupa ce a fost dat afara. Acesta era obligat sa inapoieze masina de serviciu pe care a primit-o din partea clubului pe data de 25 ianuarie, asa cum il obliga contractul de concediere pe care l-a semnat.

Desi au incercat sa ia legatura cu el, Serdean nu le-a raspuns oficialilor lui Dinamo decat la cateva zile distanta, transmitandu-le ca a abandonat masina intr-o parcare a unui mall din Alba Iulia, anunta ProSport.

Astfel, dinamovistii au fost obligati sa se deplaseze pana Alba Iulia, aproximativ 350 de km distanta de Bucuresti, pentru a recupera masina, in conditiile in care acestia incearca sa economiseasca fiecare ban.

Radu Birlica, directorul de marketing al lui Dinamo a confirmat gestul halucinant al lui Serdean.

"Da, informatia dumneavoastra este suta la suta adevarata! Sunt foarte dezamagit de domnul Serdean. Nu as fi crezut vreodata ca poate sa faca asa ceva. Mai ales ca a declarat de nenumarate ori ca iubeste Dinamo. A trebuit sa trimitem oameni tocmai la Alba Iulia pentru a recupera masina pe care o folosea. Ne-a costat timp si bani. Sunt de multi ani in fotbal, dar nu am mai intalnit asa ceva pana acum. Este chiar prima oara. Pacat! Mare pacat! Un om care declara faptul ca doreste sa salveze Dinamo nu poate face asa ceva, eu zic ca el ingroapa Dinamo! Ar fi trebuit sa fie primul om care sa ajute sa luam actiunile clubului de la spanioli, sa fie alaturi de noi in incercarea de salvarea a clubului. Din pacate, el este omul care ne-a mintit la fel de mult ca spaniolii", a spus Birlica pentru ProSport.