HALUCINANT! Acuzatii grave la adresa lui Dorin Serdean! "Si-a platit un salariu din alocatiile copiilor!" Motivul pentru care banca i-a inchis conturile lui Dinamo

Dorin Serdean a fost demis, joi, din functia de presedinte executiv al lui Dinamo.

Fanii 'cainilor' il acuza pe fostul presedinte ca a scos bani din conturile clubului si dupa ce nu mai era oficial in acte.

Alex Conovaru, membru in programul DDB, spune ca Serdean s-a dus vineri la banca si a scos 12.000 de euro cu stambila clubului.

Suma respectiva a fost extrasa din banii stransi de suporterii inscrisi in programul DDB:

"L-au dat afara pe Serdean din functia de presedinte executiv, a si semnat o hartie ca e de acord, ca cedeaza masina, ca da geaca jos de pe el si preda stampila pana la ora 18. Da, Serdean a semnat, a luat act de decizie, i s-a dat o tidula pe care a semnat-o. Nu inteleg de ce nu a predat stampila in aceeasi zi.

A stat cu ea pana a doua zi. Fiind vineri, s-a dus repede cu ea la banca, si-a scos el vreo 12.000 de euro, si-a platit un salariu din contul DDB-ului, din banii adunati de oamenii astia, de copiii care isi dau din alocatie ca sa fie si ei membri.

El avea stampila, iar banca, dupa ce a inteles chestia asta, a zis ca opreste relatiile contractuale, retrage tot. E cu iz penal ce s-a intamplat. E un prejudiciu pe care Dorin Serdean l-a facut clubului de 12.000 de euro sub apanajul ca i-a trimis Cortacero o foaie cum ca nu e statutara sedinta Consiliului de Administratie, ca ar fi ilegala, iar Serdean ar fi din nou presedinte executiv, dar foaia aia n-are ordin de intrare in club, n-are absolut nimic. O foaie semnata de mana, cum a mai trimis Cortacero, n-avea nici ordin de intrare in club", a spus Conovaru la Digi Sport.

Conturile firmei care detine pachetul majoritar de actiuni de la Dinamo, inchise

First Bank, banca la care firma lui Pablo Cortacero (Lotus SRL) avea deschise conturile, a trimis o somatie clubului Dinamo. In instiintarea respectiva se specifica faptul ca toate conturile respective vor fi inchise in termen de 30 de zile.

"Eu am ajuns sa cred ca nu e un plan diabolic in spate. Pur si simplu, omul este pe campii (Pablo Cortacero), nu are nimic, vrea sa agate gagici, sa se dea mare. Interviul ala e o scuza continua, e pe fata faptul ca e o pacaleala", a mai spus Alex Conovaru, conform sursei citate.