EXCLUSIV | "Nu este normal asa ceva!" Reactie transanta a lui Lupescu despre situatia de la Dinamo! Cum vrea sa se implice la club

Dinamo a fost din nou aproape de retrogradare, iar Lupescu nu mai accepta o astfel de situatie.

Membru DDB, Ionut Lupescu a vorbit despre situatia de la Dinamo, incurcaturile provocate de spanioli, dar si despre planurile fanilor-actionari. Tototdata, acesta a dezvaluit ca si-ar dori sa devina actionar al clubului.

"Si eu sunt suporter si eu fac parte din DDB. Problema este destul de simpla si complicata in acelasi timp, in sensul ca trebuie sa se stie foarte bine care este structura corecta a actionariatului. Nu este posibil ca cineva care are 72% sa plateasca 500.000 de euro, iar DDB-ul, care am dat aproape 2 milioane sa avem 20%. Nu este normal!

Toata lumea este nemultumita de asa-zisii investitori sau patronii propietari spanioli, care au adus haos la club. Din cauza lor urmeaza sa fie facute plati pentru fostii jucatori care au fost la Dinamo, in special spanioli, deci datoriile vin, asta este marea problema.

Toata lumea vrea sa scapam de Cortacero. Daca omul vinde, suntem destui care putem sa cumparam actiunile. Daca e, cumpar eu cu alti 2,3 colegi de ai mei. Cu siguranta gasim, nu asta e problema, problema este ca nu putem fi investitori, una este sa fii propietar si investitor. Daca acest om ar vinde actiunile, atunci am fi oameni care au jucat la Dinamo sa fie propietari impreuna cu DDB-ul.

Ca societate, Dinamo ar fi mult mai credibila pentru un investitor sau pentru sponsori si asa mai departe. Noi incercam in continuare sa fim cat mai multi, spun noi ca si eu sunt parte de acolo. Sunt sigur ca putem sa trecem si de bariera de 20.000 de spectatori, socios. Dupa aceea va trebui sa gaism o conducere executiva.

Ai nevoie de o persoana sau comitet responsabil pentru partea tehnica a clubului, o alta persoana care sa fie pe partea economica. Nu-ti trebuie oameni foarte multi, ci oameni competenti.

Tu angajezi si dupa te trezesti ca te dau in judecata, as fi vrut ca autoritatile romane sa fie mult mai serioase, mult mai drastice cand e vorba de un brand, in special cand vin persoane din afara tarii sa cumpere un club. Trebuie sa fie verificati de Federatie, de Liga, de autoritatile nationale, cat de credibila este aceasta societate sau persoana respectiva, sau in cazul nostru off-shore-uri, de aici a plecat totul de la bun inceput.

Sper sa se gaseasca o solutie, acest personaj sa doreasca sa scape de cei 72%. Suntem destui care putem sa luam procentele, probelema este ca nu putem fi investitori", a spus Lupescu pentru www.sport.ro.

Intrebat despre planurile de viitor de la club, Lupescu a dezvaluit ca spera ca Dusan Uhrin sa ramana pe banca tehnica a 'cainilor'.

"Sper ca Uhrin sa ramana, am inteles ca s-a inteles, si-a dat acordul. Sa aiba mana libera sa poata sa faca in asa fel incat echipa sa mearga. Noi DDB-ul trebuie sa gasim solutii sa platim jucatorii.

Cu siguranta se gasesc jucatori care sa vina, trebuie o strategie foarte bine pusa la punct. Nu sa promiti mult, ci sa promiti ca platesti la timp", a adaugat acesta.