Gigi Becali, despre posibila concediere a lui Piturca de la Craiova: "Daca omul e bolnav, trebuie sa te rogi pentru el." Ce a spus patronul FCSB-ului

Gigi Becali a vorbit despre situatia lui Victor Piturca.

Victor Piturca i-a atacat subtil pe cei de la FCSB si impplicit pe Gigi Becali inainte duelului dintre FCSB si Craiova. Antrenorul oltenilor spunea ironic inainte de meci ca cei de la FCSB: "Pregatesc o surpriza, dar Becali pe banca n-ar fi o surpriza. Gigi sta mereu pe banca, chiar daca nu-l vedeti."

Craiova a fost invinsa de ros-albastri cu 2-0 si postul de antrenor al lui Piturca este in pericol. Intrebat la Ora Exacta in Sport ce parere are despre o posibila demitere a lui Piturca de la Craiova, Gigi Becali a spus ca: "Pentru oamenii bolnavi de rautate trebuie sa te rogi."

"Sincer sa fiu, la inceput aveam o rautate fata de el cand a venit. Dar acum, poate cu m-ai multa spovedanie, cu mai mult post, cu mai multa impartasanie si acum chiar ca nu ma intereseaza. Si daca imi face cineva ceva rau acum, eu ii gasesc scuza. Oamenii care au rautate sunt bolnavi, Dumnezeu nu ne-a facut oameni rai, ne-a facut buni, dar daca ei sunt bolnavi, eu zic lasa ma, hai sa ne rugam putin pentru el ca e bolnav de rautate. Daca omul e bolnav, nu trebuie sa te rogi pentru el ca sa se vindece? De ce sa ma judec eu si sa ma cert cu el. Numai, ca sunt altfel de om", a spus Gigi Becali la PRO X.