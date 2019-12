FABULOS | Gigi Becali isi freaca mainile de bucurie! Cat a ajuns sa coste Florinel Coman! Patronul ros-albastrilor poate lua un munte de bani in schimbul "perlei" sale

Cota lui Florinel Coman a crescut considerabil.

FCSB l-a transferat pe Florinel Coman in vara anului 2017 de la Viitorul in schimbul a 3 milioane de euro. La acea perioada, Coman valora doar 1,50 milioane de euro. De atunci cota atacantului a crescut considerabil. Daca la sfarsitul anului trecut valora 1,90 milioane, in acest moment Coman valoreaza 5,50 milioane de euro. Becali a refuzat o oferta de 9 milioane de euro de la Sporting pentru Coman in aceasta vara, dar totul a picat.

Pana in acest moment, Coma a marcat 9 goluri in 17 meciuri in toate competitiile si a oferit 9 pase de gol. El si Dennis Man sunt cei mai valorosi jucatori din Liga 1, ambii find cotati la 5,50 milioane de euro.