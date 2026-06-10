OFICIAL Au confirmat transferul la FCSB: "Nu te vom uita niciodată!"

Au confirmat transferul la FCSB: &quot;Nu te vom uita niciodată!&quot; Superliga
SPORT.RO
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FK Csikszereda a confirmat acordul cu FCSB pentru trecerea brazilianului Anderson Ceara (27 de ani) la formația bucureșteană.

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Gigi Becali a anunțat, marți, că FCSB va plăti aproximativ 450.000 de euro pentru transferul lui Anderson Ceara, iar brazilianul va semna un contract valabil inițial două sezoane.

Csikszereda confirmă transferul lui Anderson Ceara la FCSB

Formația din Miercurea Ciuc a confirmat miercuri trecerea la FCSB a jucătorului care a petrecut două sezoane și jumătate la echipă.

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Ceara, fotbalistul cu cele mai multe driblinguri în ultimul sezon din Superliga, a marcat 7 goluri și a oferit 8 pase decisive în 40 de meciuri la Csikszereda. Extrema dreaptă s-a format în țara natală, la Santos, și a mai evoluat la Clube de Regatas Brasil, Maringa FC și Santa Cruz FC.

"Mulțumim pentru tot, Anderson Ceará!

Clubul nostru a ajuns la un acord cu FCSB pentru transferul drepturilor federative ale fotbalistului nostru brazilian, care va începe astfel pregătirea pentru sezonul viitor alături de clubul bucureștean.

Anderson Ceará a sosit la Miercurea Ciuc în primăvara anului 2024 și a evoluat pentru echipa noastră timp de un sezon și jumătate în Liga 2, respectiv un sezon în SuperLigă. Contribuția sa a fost esențială atât în promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, cât și în obținerea menținerii în SuperLigă.

Dincolo de toate acestea, vor rămâne de neuitat driblingurile sale cu adevărat braziliene, pasele decisive fenomenale și golurile superbe prin care a cucerit inimile suporterilor noștri.

Mult succes în continuarea carierei, Andi, nu te vom uita niciodată!", a transmis FK Csikszereda.

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