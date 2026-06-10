Formația din Miercurea Ciuc a confirmat miercuri trecerea la FCSB a jucătorului care a petrecut două sezoane și jumătate la echipă.

Gigi Becali a anunțat, marți, că FCSB va plăti aproximativ 450.000 de euro pentru transferul lui Anderson Ceara, iar brazilianul va semna un contract valabil inițial două sezoane.

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Ceara, fotbalistul cu cele mai multe driblinguri în ultimul sezon din Superliga, a marcat 7 goluri și a oferit 8 pase decisive în 40 de meciuri la Csikszereda. Extrema dreaptă s-a format în țara natală, la Santos, și a mai evoluat la Clube de Regatas Brasil, Maringa FC și Santa Cruz FC.

"Mulțumim pentru tot, Anderson Ceará!

Clubul nostru a ajuns la un acord cu FCSB pentru transferul drepturilor federative ale fotbalistului nostru brazilian, care va începe astfel pregătirea pentru sezonul viitor alături de clubul bucureștean.

Anderson Ceará a sosit la Miercurea Ciuc în primăvara anului 2024 și a evoluat pentru echipa noastră timp de un sezon și jumătate în Liga 2, respectiv un sezon în SuperLigă. Contribuția sa a fost esențială atât în promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, cât și în obținerea menținerii în SuperLigă.

Dincolo de toate acestea, vor rămâne de neuitat driblingurile sale cu adevărat braziliene, pasele decisive fenomenale și golurile superbe prin care a cucerit inimile suporterilor noștri.

Mult succes în continuarea carierei, Andi, nu te vom uita niciodată!", a transmis FK Csikszereda.