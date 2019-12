"E cea mai mare greseala pe care am facut-o!" Singurii antrenori care nu au ramas prieteni cu Gigi Becali dupa ce au plecat de la FCSB

Gigi Becali este recunoscut ca schimba rapid antrenorii atunci cand i se pare ca echipa nu merge.

Becali are doua mari regrete si ambele au legatura cu Gica Hagi. Finantatorul FCSB regreta ca s-a certat cu "Regele" si ca apoi l-a dat in judecata la TAS in anul in care Viitorul a castigat titlul de campioana la doar un punct distanta de FCSB.

"Cea mai mare greseala pe care am facut-o, cand m-am certat cu Gica Hagi. Si a doua, cand l-am dat pe nasul meu Hagi la TAS. Cea mai bună decizie, cand l-am adus pe Reghecampf si a plecat Mirel", a declarat Gigi Becali pentru LookPlus.

Becali spune ca a ramas in relatii bune cu toti fostii antrenori cu care a colaborat. Exceptie fac Galca, Piturca si Bogdan Andone.