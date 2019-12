"Vreau ceva gen Szukala!" Profilul fundasului preferat de Gigi Becali la FCSB! A pus ochii pe stalpul defenisivei lui CFR! Ce lovitura vrea sa dea patronul ros-albastrilor

Gigi Becali a anuntat un jucator pe care ar vrea sa-l transfere la FCSB.

FCSB s-a impus cu 2-0 pe Arena Nationala in derby-ul cu Universitatea Craiova dupa golurile marcate de Florinel Coman si Denis Man. Oltenii au practicat un joc modest in ultima partida din acest an, iar inspiratiile lui Coman si Man au adus cele trei puncte in contul vicecampioanei Romaniei.

Gigi Becali a anuntat ce jucatori vrea sa aduca la FCSB in perioada de transferuri din iarna. Patronul ros-albastrilor a spus ca pentru postul de fundas central, ar vrea sa il aduca pe jucatorul celor de la CFR Cluj, Paulo Vinicius.

"Vreau ceva mai puternic, vreau ceva gen Szukala, gen Varela, care sare sare si da cu capul si spulbera adversarul. Mie nu-mi trebuie jucatori din strainatate, lasa, de aici, din Romania. Pe Vinicius vreau eu sa-l iau, daca as putea. Pai il mai pot da ei daca nu mai pot face transferuri? Pot sa-l dea, ca au 4-5 fundasi centrali, e posibil sa-l dea. Daca pot sa-l iau, pe Vinicius il iau", a declarat Gigi Becali la PRO X.

550.000 de euro este cota lui Vinicius (35 de ani) pe transfermarkt.com