Mijlocașul albanez Enriko Papa, acum în vârstă de 33 de ani, a revenit la FC Botoşani în ianuarie anul trecut, formație pentru care a mai activat în perioada 2018-2022.

După ce a îmbrăcat tricourile celor de la Rizespor, Sepsi OSK şi KF Laci, şi deşi a avut mai multe oferte de transfer, atât din România cât şi din străinătate, Enriko a ales să se întoarcă la acel moment la FC Botoşani, echipă căreia i-a purtat și banderola de căpitan.

Enriko Papa, de la FC Botoșani, dorit în Indonezia

În prima sa aventură la FC Botoșani, de patru ani, Enriko Papa a bifat 129 de meciuri, reuşind 11 goluri şi 12 pase decisive. La ora actuală, el are un total de 174 de partide, 13 goluri și 18 pase decisive, fiind unul dintre cei mai titrați străini din România din acest punct de vedere, al partidelor jucate în ultimii ani.

În plus, în aventura de la Sepsi OSK, el a mai adunat alte 18 partide.

În această vară, Papa ar putea pleca din nou de la FC Botoșani, așa cum s-a întâmplat în iulie 2022, când semnat cu Rizespor. De această dată, el poate ajunge în Indonezia, fiind dorit de PERSIB Bandung, care activează în prima ligă, conform paginii Indos FC.

Patricio Matricardi joacă la echipa care-l vrea pe Enriko Papa

Papa se află pe lista celor de la PERSIB Bandung, care îl mai au în lot și pe Patricio Matricardi, fundaș central argentinian, în vârstă de 32 de ani, care a fost luat tot de la FC Botoșani, în vara anului trecut.