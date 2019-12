Film sau realitate? Gigi Becali vrea sa o transforme pe FCSB intr-o FORTA a Europei: "O sa-i batem si pe Ronaldo si pe Messi, pe toti!" Declaratii fabuloase ale patronului ros-albastrilor

Gigi Becali a vorbit despre situatia de la FCSB.

FCSB va disputa astazi, de la ora 20:00, pe Arena Nationala, derby-ul cu Universitatea Craiova si totodata ultimul meci din acest an. Echipa antrenata de Bogdan Vintila se afla pe locul 4 cu 36 de puncte, la doar un punct de adversara sa din acesata seara. In cazul unei victorii, vicecampioana Romaniei va termina anul pe pozitia la a 3-a, la 5 puncte de liderul CFR Cluj.

Finantatorul ros-albastrilor, Gigi Becali, a declarat ca in viitor, echipa sa va fi un gigant al Europei si se va duela de la egal la egal cu granzii din fotbalul mare.

"MM a inceput sa se apropie si el de biserica, iar cand voi fi inconjurat de oameni cu rugaciune o sa vedeti ca Dumnezeu isi va arata slava lui si voi castiga Liga Campionilor.

Acum spuneti ca sunt nebun. Eu sunt la gradinita in privinta credintei, dar, cand voi fi la liceu, atunci va da Domnul sa-i batem si pe Ronaldo si pe Messi, Aguero, Barcelona si United si tot", a declarat Becali la Look Plus.