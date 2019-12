"Niciodata la FCSB!" Dansul celor de la FCSB pe ruinele lui Dinamo poate fi intrerupt! Nistor are INTERZIS la FCSB! Anuntul care ii DISTRUGE planurile lui Gigi Becali

Florin Prunea a vorbit despre plecarea lui Nistor de la Dinamo.

FCSB s-a impus cu 2-0 pe Arena Nationala in derby-ul cu Craiova, dupa golurile marcate de Florinel Coman si Dennis Man. La finalul partidei, patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, a vorbit despre situatia echipei sale si despre transferurile pe care vrea sa le faca la echipa. Unul dintre jucatorii pe care vrea sa ii aduca sub comanda lui Vintila este mijlocasul celor de la Dinamo, Dan Nistor.

Oficialul celor de la Dinamo, Florin Prunea, a vorbit despre plecarea lui Nistor la marea rivala si spune ca nu se pune problema ca Nistor sa plece, iar daca ar fi sa paraseasca clubul, in niciun caz nu ar merge la FCSB.

"Situatia e una simpla. Nistor este cel mai important jucator de la Dinamo in momentul de fata si nu poate pleca. In niciun caz la FCSB. Niciodata la FCSB. Mai are contract cu Dinamo un an si jumatate, este un jucator apreciat, iubit de catre suporteri. Nistor are niste nemultumiri si este normal sa le exprime. Mai si exagereaza uneori, dar a inteles din discutiile purtate in ultimul timp si nu vrea sa plece de la Dinamo. Nu exista nicio tentativa de plecare", a declarat Florin Prunea, la Digi.