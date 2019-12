ANUNTUL SOC care poate da totul peste cap: Gigi Becali a ratat un transfer important, iar impresarul jucatorului ii declara RAZBOI TOTAL! De la ce a pornit totul: "Imi e scarba de declaratiile lui!"

Impresarul unui fotbalist ii declara razboi lui Gigi Becali.

Gigi Becali a vrut sa il transfere pe Laidouni, de la FC Voluntari, in vara, insa totul a picat din cauza faptului ca patronul ros-albastrilor nu s-a inteles cu impresara fotbalistului, Liubliana Nedelcu, asupra detaliilor financiare. La o zi dupa ce Becali a declarat aceste lucruri, impresara fotbalistului i-a dat replica si spune ca va merge in instanta.

Boubacar Fofana nu ma mai intereseaza. Am vrut sa-l iau, dar n-a venit. La fel si Aissa Laidouni (mijlocasul celor de la Voluntari), facusem pretul, rezolvasem tot cu el, apoi n-a venit ca nu-l lasa impresara. Impresara voia si 20 de procente, si alt 20 dintr-un eventual transfer. Plus comision de 200.000 de euro. M-am inchinat!", a declarat Becali la Digi.

Liubliana Nedelcu: "Voi merge in instanta!"

Impresara lui Laidouni ameninta ca va merge in instanta in urma declaratiilor facute de patronul ros-albastrilor, Gigi Becali.

"Suntem in postul Craciunului! Sa ne ajute Dumnezeu pe fiecare dupa cat adevar spunem si sa ne pedepseasca in functie de minciunile pe care le spunem! Asa sa ne ajute Dumnezeu pe toti! Nu stau ca altii tot timpul cu crucea in mana si declar peste tot cat sunt de credincioasa, dar nici nu am incercat sa las pe drumuri maicutele si batranii de la Manastirea Cristiana si nici nu m-am judecat cu ei precum cei care 'se dau' mari credinciosi! Din vara si pana acum a fost pusa multa presiune pe Laidouni sa mearga la Steaua fara mine ca sa-l prosteasca ei cum vor! Am spus-o si repet! Nu a fost vehiculata nicio suma pentru comision, iar referitor la procente (pe care intr-adevar le-am cerut) nu s-a spus nimic despre cate procente! Consider aceste declaratii defaimatoare la adresa mea, un om care munceste din greu de 20 de ani si care nu a castigat nici un leu fara sa munceasca!

Stiu ca deranjez pe multi din fotbal pentru ca nu mint fotbalistii si nu-i fur si atunci cei din breasla care se ocupa numai cu asemenea lucruri se simt lezati ca le stric 'smecheriile'! Voi solicita in instanta probe pentru declratiile acestea! Si repet! Sa ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi in functie de cat rau si cat bine am facut sau facem si in functie de minciunile si de adevarurile pe care le spunem! Majoritatea cauta circul si can-can-ul! Imi este SCARBA", a scris Liubliana Nedelcu pe retelele de socializare.