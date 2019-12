SENZATIONAL! "Cand mor, el sa vina la inmormantarea mea, antrenor!" Gigi Becali il blindeaza pe Bogdan Vintila la FCSB! DEZVALUIRI DE ULTIMA ORA facute de patronul ros-albastrilor

Gigi Becali a vorbit despre situatia lui Bogdan Vintila.

FCSB va disputa, duminica, 22 decembrie, de la ora 20:00 pe Arena Nationala, meciul impotriva celor de "U" Craiova, ultimul meci inainte de pauza competitionala. FCSB se afla pe locul 4 in clasament cu 36 de puncte, la doar un punct de olteni, care ocupa locul 3 cu 37 de puncte.

Patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, a vorbit despre situatia lui Bogdan Vintila si spune ca nu il va da afara niciodata, indiferent de ce rezultate va avea echipa.



"Daca il am pe Vintila, si nu o spun din curtoazie, cand ma gandesc la Vintila, nu ma mai intereseaza niciun antrenor din lume. Nici Mourinho. Atat de mult ma incanta. Vintila e primul antrenor care nu va pleca de la Steaua. El, antrenor, el Vintila, e primul antrenor pe care nu il dau niciodata afara pe orice loc am fi. Il iubesc prea mult. De ce? Are atat de multa ascultare, in sens duhovnicesc, si atat de intelept este si atat de bine ma inteleg cu el ca nici nu cred ca el sa vina pe locul trei sau patru sau sa nu ia campionatul. Asa cred, FCSB ia campionatul. Este singurul antrenor pe care niciodata nu il dau afara. Toata viata lucrez cu el. 25 de ani. Si nu ma intereseaza ce rezultate.. Si daca e echipa pe ultimul loc, nu ma intereseaza. Omul Vintila pentru mine conteaza. Pana la adanci batraneti lucrez cu el. Eu cand o sa mor inmormantarea mea sa vina el, antrenor", a spus Becali la Look Plus.



Gigi Becali: "Cea mai mare greseala a fost asta!"



Gigi Becali a vorbit si despre greseala pe care o regreta cel mai mult si despre cea mai bune decizie pe care a luat-o in cadrul clubului.

"Cea mai mare greseala pe care am facut-o, a fost atunci cand m-am certat cu Gica Hagi. Si a doua, cand l-am dat pe nasul meu Hagi la TAS. Cea mai buna decizie, cand l-am dat pe nasul meu Hagi la TAS. Cea mai buna decizie, cand l-am adus pe Reghecampf si a plecat Mirel Radoi", a mai spus Becali.