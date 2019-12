Gigi Becali i-a stabilit noul pret lui Florinel Coman! SUMA ASTRONOMICA pe care o cere patronul FCSB

Coman este golgeterul campionatului, iar Gigi Becali vrea sa obtina sume uriase.

Cu 10 goluri in Liga 1, Florinel Coman este unul dintre cei mai valorosi jucatori in lotul FCSB. Gigi Becali a vorbit, in direct la PRO X, despre evolutia echipei in campionat, dar si despre Denis Man si Florinel Coman, cei doi marcatori din victoria cu Universitatea Craiova.

"Coman, el nu mai pierde mingea, face jocuri de senzatie. Peste 2 ani, cer 60-70 milioane de euro, eu acum trebuie sa-l tin si sa nu-l vand. De ce? Fac si perfomanta cu el si iau si 50, 60, 70 milioane, ca asa e valoare lui la 21 de ani. Acum cer 30! Dar daca-l tin, iau dublu si fac si perfomanta. Nu-i mai bine asa? De ce sa-l vand?!"

Este adevarat, asa este, ar dreptate Giovani (n.r.: echipele din strainatate nu vor sa cumpere jucatori scumpi din campionatul romanesc), dar Coman va demonstra acum, cu Islanda. Va demonstra in Liga Campioniulor cu FCSB, trebuie sa demonstreze in cupele europene si atunci vor face sumele astea. Au dreptate ei, sa nu aiba incredere, ca e campionatul slab. Stai sa-l vedem cand il are adversar pe Sergio Ramos.", a declarat Gigi Becali, la PRO X.

FCSB a obtinut 7 victorii in ultimele 8 etape si se afla pe locul al treilea in Liga 1, la 5 puncte in spatele CFR-ului, dar avand un meci mai putin disputat.