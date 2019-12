Pe 22 octombrie, patronul FCSB-ului facea un pariu nebun.

In direct la PRO X, Gigi Becali declara in luna octombrie, cand FCSB era pe locul 8, ca echipa va face 21 de puncte in etapele ramase pana la finalul anului.

"Tine tu acum declaratia mea, sa o avem ca declaratie istorica pentru anul 2019, consemneaza acolo. Sa vedem daca eu, Becali, sunt prost sau destept. Daca nu iau intre 21 si 27 de puncte, tu sa ma suni, eu sa raspund si sa spun ca sunt prost. Daca iau sub 21 de puncte in 9 etape, sa scrieti <<Becali e prost>>, ca nu ma supar", a declarat Gigi Becali, in dialog cu Ioana Cosma, la PRO X.

Dupa ce a invins aseara pe Universitatea Craiova, scor 2-0, FCSB a ajuns la o serie incredibila in ultimele 8 etape: 7 victorii si o infragnere, adica fix 21 de puncte, cat declara patronul ca echipa va obtine. De notat este ca "ros-albastrii" au si un meci restant, contra Voluntariului, ultima clasata, asa ca totalul pentru cele 9 etape ar putea ajunge la 24 de puncte.

FCSB se afla in vara pe ultimul loc in Liga 1, dar inaintea pauzei de iarna ocupa pozitia a treia, cu 39 de puncte, la 5 lungimi de liderul CFR.