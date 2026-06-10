Unele momente din sport nu rămân doar în istorie, ci devin inspirație de la o generație la alta. Unul dintre ele este primul 10 perfect din gimnastica olimpică, iar în 2026, la 50 de ani de la performanța de la Montreal, Nadia Comăneci vine la Sports Festival pentru un masterclass special, programat duminică, 14 iunie, de la ora 13:00, în BTarena din Cluj-Napoca. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Pentru public, întâlnirea de la Cluj este mai mult decât o simplă apariție într-un program de festival. Este ocazia de a o vedea și de a o asculta pe sportiva care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii și care a rămas, până astăzi, unul dintre cele mai puternice simboluri ale performanței în sport.

Masterclass-ul promite un dialog foarte interesant cu Andreea Esca despre ce se află dincolo de imaginea unei campioane: disciplina, presiunea, motivația, echilibrul și munca din spatele unei cariere care a inspirat generații întregi. Tocmai asta poate face evenimentul special pentru publicul de azi: întâlnirea dintre o legendă a sportului și generațiile care au crescut fie cu performanțele ei, fie cu povestea lor.

Nadia Comăneci: ”Uneori este nevoie de doar câteva secunde pentru a schimba o viață. 17 secunde. Atât a durat exercițiul care mi-a schimbat viața și istoria gimnasticii mondiale. Dar în spatele celor 17 secunde au stat milioane de secunde de antrenament.

Pentru mine, sportul a însemnat mai mult decât primul 10, mai mult decât medaliile obținute. A fost despre disciplină, curaj și dorința de a deveni mai bună în fiecare zi.

Vă aștept la masterclassul din cadrul Sports Festival unde vă voi dărui mult mai multe secunde de mărturisiri, lecții și învățături din sport și din experiențele personale, care pot fi aplicate în orice domeniu. Va fi o întâlnire sinceră, un dialog deschis și, sper, o sursă de inspirație și motivație pentru toți cei care cred în puterea visurilor construite prin muncă și pasiune!”

Masterclass-ul are loc duminică, 14 iunie 2026, de la ora 13:00, la BTarena, iar biletele costă 95 de lei. Accesul publicului se va face începând cu ora 12:15.