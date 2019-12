Gigi Becali a anuntat echipele pe care le vrea in lupta la titlu! Cine este SURPRIZA pe care o trimite direct in play-out! Analiza FABULOASA facuta de patronul FCSB

Gigi Becali si-a exprimat dorinta cu privire la echipele pe care si le doreste in play-off.

Patronul ros-albastrilor este plin de entuziasm dupa victoriile din ultimele doua etape in fata Craiovei si Viitorului, dar mai ales dupa ce a reusit sa termine anul pe podiumul Ligii 1. Gigi Becali a facut o analiza a echipelor care se bat pentru un loc in play-off si a spus pe cine ar vrea sa ramana in play-out.

"Gaz Metan, pentru ca e Edi acolo. Viitorul, e nasul acolo si nu ma intereseaza Viitorul, dar ar suferi el si nu vreau sa sufere el. La Botosani e prietenul Iftime. Craiova as vrea sa ramana in afara play-off-ului. Nu m-am gandit niciodata, dar daca am facut o evaluare acum si e prima oara cand fac, Craiova as vrea sa ramana afara. Desi e putin probabil. Eu sunt bucuros de faptul ca ultimele doua meciuri cu Viitorul si Craiova nu au contat. Nu au depasit centrul terenului prima repriza, nu au contat. Nu am avut nicio emotie.

Ca sa pot sa fac ceea ce eu vreau trebuie sa imi schimb haina si sa schimb haina mandriei si sa imbrac haina smereniei. Fiecare zice ce vrea si sa plateasca Domnul la fiecare cum trebuie sa plateasca. Eu voi fi smerit si nu ma voi mai certa cu nimeni.

Iar nu ma intereseaza, razboiul nu m-ar ajuta. Cuvintele nu au nicio valoare, sunt praf in fata vantului. Si daca tac, Dumnezeu scoate roadele: victorii, performanta. Si astea conteaza, daca ma cert nu primesc nimic. Imi dau seama ca ma fac mai bun si e bine asta. Nu mai am rautate, invidie, e treaba lor ce fac si nu ma mai intereseaza.", a spus Gigi Becali la PRO X.