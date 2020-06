"Joaca fotbal, stie sisteme, are bagaj mare!" Hagi, incantat dupa ce l-a batut pe Rednic! Prima reactie dupa victoria Viitorului cu Poli Iasi

Viitorul s-a impus cu 2-1 in fata lui Poli Iasi in primul meci oficial post-pandemie.

Elevii lui Gica Hagi au reusit sa castige primul meci dupa pauza de aproape 3 luni provocata de pandemia de coronavirus. Ciobanu a deschis scorul cu un sut din exteriorul careului care a fost deviat in poarta, iar Passaglia a egalat rapid pentru echipa lui Mircea Rednic.

Virgil Ghita, unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Gica Hagi a inscris golul victoriei dupa o centrare buna a lui Gabi Iancu. La finalul meciului, "Regele" a vorbit despre pretentiile pe care le are de la jucatorii sai si l-a laudat pe Mircea Rednic.

"Am vorbit cu antrenorii, jucatorii nu pot fi 100%, e greu sa reziste, i-am bagat pe cei pe care ii stiam ca rezista.

Suntem multi in fata, nu a jucat nici Chitu, era si Matei. Trebuie sa avem grija sa gestionam situatia bine, jucam din 3 in 3 zile, veti vedea schimbari multe in meciul urmator. Am vorbit cu jucatorii sa fie motivati, sa nu ii vad cu capul plecat, trebuie sa isi ridice moralul.

Astept de la Iancu sa nu aiba doar o faza in meci, are capacitate mare, e capitanul nostru, am vorbit cu el.

Trebuie sa ne adaptam, e greu sa incepi, insa cand vezi terenul uiti de celelalte. Cand vedem iarba e altceva", a declarat "Regele" la finalul meciului.

Intrebat despre duelurile castigate in meciurile directe impotriva echipelor antrenate de Mircea Rednic, Gica Hagi a vorbit despre valoarea antrenorului pe care l-a intalnit in aceasta seara: "Nu are nicio legatura scorul general la intalnirile dintre noi doi, e pura coincidenta, vorbim de un antrenor mare, Mircea e mare. E unul dintre cei mai experimentati din generatia noastra, joaca fotbal, stie sisteme. Are bagaj mare, e un antrenor care mie imi place mult!"