Henry și Pele ”au primit” străzi în New York: ”Familia mea e onorată” / ”Doi dintre cei mai mari fotbaliști din istorie”

Două străzi din Manhattan, New York, au fost redenumite miercuri, temporar, după numele a două legende ale fotbalului mondial, francezul Thierry Henry şi brazilianul Pele.

Americanii au dorit să aducă un omagiu celor doi foşti jucători care au evoluat la echipe din New York. Consiliul Local al metropolei americane a decis ca două străzi din Big Apple să fie redenumite după foştii atacanţi.

Astfel, artera West 50th Street a fost redenumită după francezul de la Arsenal, mai mulţi cetăţeni asistând la dezvelirea indicatorului „Thierry Henry Way”. „Familia mea va fi foarte onorată”, a spus francezul. Oraşul a redenumit, de asemenea, intersecţia dintre Shea Road şi Meridian Road din cartierul Queens în onoarea legendei braziliene Pele.