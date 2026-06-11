Henry și Pele ”au primit” străzi în New York: ”Familia mea e onorată” / ”Doi dintre cei mai mari fotbaliști din istorie”

Henry și Pele ”au primit” străzi în New York: ”Familia mea e onorată” / ”Doi dintre cei mai mari fotbaliști din istorie” CM 2026
SPORT.RO
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În Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada se ține Campionatul Mondial din 2026.

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Henry și Pele ”au primit” străzi în New York: ”Familia mea e onorată” / ”Doi dintre cei mai mari fotbaliști din istorie”

Două străzi din Manhattan, New York, au fost redenumite miercuri, temporar, după numele a două legende ale fotbalului mondial, francezul Thierry Henry şi brazilianul Pele.

Americanii au dorit să aducă un omagiu celor doi foşti jucători care au evoluat la echipe din New York. Consiliul Local al metropolei americane a decis ca două străzi din Big Apple să fie redenumite după foştii atacanţi.

Astfel, artera West 50th Street a fost redenumită după francezul de la Arsenal, mai mulţi cetăţeni asistând la dezvelirea indicatorului „Thierry Henry Way”. „Familia mea va fi foarte onorată”, a spus francezul. Oraşul a redenumit, de asemenea, intersecţia dintre Shea Road şi Meridian Road din cartierul Queens în onoarea legendei braziliene Pele.

„Astăzi, oraşul New York i-a adus un omagiu unuia dintre cei mai mari jucători din toate timpurile”, a scris Virginia Maloney, membră a Consiliului Local New York, pe Instagram. O sărbătoare „în onoarea a doi dintre cei mai mari jucători din istoria jocului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Local pentru X.

Noile nume ale străzilor vor rămâne valabile până la 1 noiembrie.

Thierry Henry a jucat pentru New York Red Bulls din 2010 până în 2014, în timp ce Pele a evoluat la Cosmos New York din 1975 până în 1977, retrăgându-se din fotbal de la clubul american.

news.ro

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