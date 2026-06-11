Naționala păzită ca-n filme la Mondialul american: orașul în care stă s-a transformat într-o unitate militară!

Selecţionata Iranului a primit manifestări de susţinere din partea fanilor mexicani în timpul şederii sale la Tijuana, oraşul ales ca bază de cantonament şi antrenamente pe durata Cupei Mondiale, ca urmare a obstacolelor logistice impuse de Statele Unite.

Aceste manifestări de susţinere au avut loc în ciuda restricţiilor impuse echipelor participante, ca parte a protocoalelor de securitate şi organizare ale turneului. Mişcările jucătorilor sunt limitate, iar aceştia părăsesc hotelul doar pentru a participa la sesiuni de antrenament cu porţile închise.

De la sosirea iranienilor în oraşul de graniţă, duminică, zeci de oameni s-au adunat în apropierea hotelului unde este cazată delegaţia perșilor, sperând să obţină autografe, fotografii şi să-i vadă îndeaproape pe jucători.

Chiar şi cu aceste măsuri, unii membri ai echipei au profitat de scurte momente pentru a se apropia de fanii care aşteptau în afara hotelului. În timpul acestor întâlniri, iranienii au semnat albume oficiale ale Cupei Mondiale, tricouri de la diferite echipe naţionale şi alte articole legate de turneu, înainte de a se întoarce la activităţile lor programate.