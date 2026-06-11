Naționala păzită ca-n filme la Mondialul american: orașul în care stă s-a transformat într-o unitate militară!

Naționala păzită ca-n filme la Mondialul american: orașul în care stă s-a transformat într-o unitate militară! CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Cupa Mondială, găzduită de Canada, Mexic și SUA, se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie. 

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Selecţionata Iranului a primit manifestări de susţinere din partea fanilor mexicani în timpul şederii sale la Tijuana, oraşul ales ca bază de cantonament şi antrenamente pe durata Cupei Mondiale, ca urmare a obstacolelor logistice impuse de Statele Unite.

Aceste manifestări de susţinere au avut loc în ciuda restricţiilor impuse echipelor participante, ca parte a protocoalelor de securitate şi organizare ale turneului. Mişcările jucătorilor sunt limitate, iar aceştia părăsesc hotelul doar pentru a participa la sesiuni de antrenament cu porţile închise.

De la sosirea iranienilor în oraşul de graniţă, duminică, zeci de oameni s-au adunat în apropierea hotelului unde este cazată delegaţia perșilor, sperând să obţină autografe, fotografii şi să-i vadă îndeaproape pe jucători.

Chiar şi cu aceste măsuri, unii membri ai echipei au profitat de scurte momente pentru a se apropia de fanii care aşteptau în afara hotelului. În timpul acestor întâlniri, iranienii au semnat albume oficiale ale Cupei Mondiale, tricouri de la diferite echipe naţionale şi alte articole legate de turneu, înainte de a se întoarce la activităţile lor programate.

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"Vreau să mulţumesc guvernului mexican şi oamenilor buni din Tijuana. De asemenea, le mulţumesc lui Gianni Infantino şi celorlalţi oficiali FIFA. Poate că fără eforturile lor nu am fi aici astăzi'', a declarat selecţionerul Iranului, Amir Ghalenoei, într-un interviu acordat FIFA TV, singura sa declaraţie de la sosirea în Mexic.

Potrivit Agerpres, în ultimele zile, membrii delegaţiei au putut fi văzuţi, în mod obişnuit, vizitând complexul hotelier, deşi contactul cu publicul rămâne limitat.

Selecţionata Iranului a fost obligată să-şi stabilească tabăra de bază în Tijuana, nordul Mexicului, din cauza restricţiilor impuse de Washington, care a acordat vize doar unei părţi a delegaţiei echipei iraniene, cu doar câteva zile înainte de primul său meci de la CM 2026, programat pe 15 iunie împotriva Noii Zeelande, la Los Angeles (SUA).

Miercuri, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că este "fericit să vadă Iranul la Cupa Mondială", pe fondul tensiunilor generate de conflictul cu Statele Unite şi şi-a exprimat speranţa că va exista "o atmosferă pozitivă" atunci când echipa Iranului va juca, pentru că acesta este "spiritul fotbalului".

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