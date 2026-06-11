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FC Botoșani a anunțat în cursul zilei de joi, 11 iunie, încheierea contractului cu șapte fotbaliști.

Șapte fotbaliști, OUT dintr-un foc de la FC Botoșani

Luka Kukic, Adams Friday, Aldair Caputa Ferreira, Enzo Lopez, Antonio Dumitru, Michael Pavlovic și Alexandru Bota nu vor mai face parte din lotul formației moldave pentru următoarea stagiune.

„Fiecare capitol lasă în urmă amintiri, momente și oameni care au contribuit la povestea clubului.

Le mulțumim lui Luka Kukic, Adams Friday, Aldair Caputa Ferreira, Enzo Lopez, Antonio Dumitru, Michael Pavlovic și Alexandru Bota pentru perioada petrecută la FC Botoșani.

De asemenea, îi mulțumim antrenorului secund Nicolae Roșca pentru munca, profesionalismul și dedicarea arătate în cadrul clubului.

Mult succes tuturor în tot ceea ce urmează!”, a scris FC Botoșani, pe contul de Facebook al clubului.

Programul din vară stabilit de Botoșani

Pe 15 și 16 iunie, fotbaliștii botoșăneni vor efectua vizita medicală la Iași. Până pe 21 iunie, FC Botoșani se va antrena în oraș, după care va merge într-un cantonament în Bulgaria (Bansko) între 22 iunie și 5 iulie.

Botoșani a programat deja amicale cu Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria) şi cu Dunfermline (Scoţia), urmând să stabilească și alte meciuri de pregătire.

Lotul de la reunire

Portari: Giannis Anestis, Ionuţ Gurău, Iustin Filote;

Giannis Anestis, Ionuţ Gurău, Iustin Filote; Fundaşi: Narcis Ilaş, Alexandru Şuchianu, George Miron, Bulină Dascălu Luca, Manu Braşoveanu, Miguel Munoz, Djibril Diaw, Rijad Sadiku, Alexandru Ţigănaşu, Răzvan Creţ;

Narcis Ilaş, Alexandru Şuchianu, George Miron, Bulină Dascălu Luca, Manu Braşoveanu, Miguel Munoz, Djibril Diaw, Rijad Sadiku, Alexandru Ţigănaşu, Răzvan Creţ; Mijlocaşi: Mihai Bordeianu, Ştefan Pănoiu, Enriko Papa, Gabriel David, Denis Ştefan, Mario Preda, Teodor Afilipoaie, Gavril Bucşă, Andrei Pintilei;

Mihai Bordeianu, Ştefan Pănoiu, Enriko Papa, Gabriel David, Denis Ştefan, Mario Preda, Teodor Afilipoaie, Gavril Bucşă, Andrei Pintilei; Atacanţi: Zoran Mitrov, Sebastian Mailat, Andrei Dumiter, Mikola Kovtaliuk, Davd Ciurel, Codrin Cărăuşu, Alexandru Ciuştea, George Şorodoc.

Zoran Mitrov, Sebastian Mailat, Andrei Dumiter, Mikola Kovtaliuk, Davd Ciurel, Codrin Cărăuşu, Alexandru Ciuştea, George Şorodoc. Absenți motivat: Lucas de Vega, Ştefan Bodişteanu, Charles Petro, Riad Suta, Hervin Ongenda.

Sebastian Mailat, golgheterul Botoșaniului din sezonul trecut, ar putea pleca în vară.