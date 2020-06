Sa fie 'Regele' urmatorul selectioner? Gica Hagi si-a dezvaluit cele doua mari dorinte! "Succesul se planifica"

Gica Hagi a dezvaluit ce dorinte are pentru viitor si a vorbit despre momentul in care poate prelua echipa nationala.

Gica Hagi a vorbit despre cele doua mari dorinte ale sale. Una ar fi sa antreneze echipa nationala intr-o buna zi, iar cealalta este sa antreneze la un club mare din Europa. In prezent la Viitorul, Hagi stie ca nu era pregatit atunci cand a mai antrenat nationala Romaniei.

"Mai am doua dorinte. Sa antrenez o echipa mare de club si echipa nationala. Eu am spus-o public, am spus-o si in urma cu doi ani. Eu am echipa de club, sunt actionar 100% si de asta n-am mers la echipa nationala. O sa antreez in momentul in care nu o sa mai fiu actionar 100%. Cautam solutii. Mai trebuie sa am si eu o provocare sau doua in viata.

Eu nu cred ca a fost o decizie buna sa fiu selectionerul echipei nationale in trecut pentru ca am luat proiectul pe parcurs. Lumea se gandeste ca daca vine Hagi o sa fie cei mai buni intr-o zi, dar nimeni nu face minuni. Succesul se planifica. Si PSG a investit si a adus jucatori, dar nu pot castiga Champions League dintr-o data.", a spus Hagi la Marius Tuca Show.

Gica Hagi a antrenat nationala Romaniei in 2001. A stat 4 meciuri pe banca, reusind o singura victorie, doua egaluri si o infrangere. In prezent, este implicat atat ca actionar, cat si ca antrenor la Viitorul Constanta, unde a reusit un altfel de proiect in Romania si a promovat o multime de tineri jucatori.