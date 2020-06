"Am fost de multe ori la minister pentru ca speranta moare ultima!" Ce propuneri i-a facut Hagi ministrului Ionut Stroe: "Trebuie sa investim in tineri!"

Gheorghe Hagi a vorbit despre intalnirea pe care a avut-o astazi cu Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe.

Antrenorul Viitorului a spus ca a mers la minister pentru a face propuneri pe care le considera extrem de importante in evolutia sportului romanesc.

"Am fost sa fac anumite propuneri. Nu am fost sa pierd timpul pentru ca nu am timp de pierdut, eu muncesc sa reluam campionatul.

M-am dus (n.r. la ministru) pentru ca asa am considerat eu. Am facut anumite propuneri pentru fotbalul romanesc, nu pentru mine, pentru toti, pentru fotbalul romanesc, pentru sportul romanesc.

Avem cu totii datoria sa mergem sa facem propuneri. Eu am fost de multe ori pentru ca speranta moare ultima. Oricine, dintre conducatori, din media, poate aduce propuneri care sa faca bine sportului romanesc, ca sa iesim la liman, sa avem iara sportivi care sa concureze in lume cu cei mai buni si am fost ambasadori ai Romaniei peste hotare. Mi-as dori sa se intample acest lucru in continuare, mai ales ca o dovada am avut-o anul trecut, prin acea generatie care ne-a scos in strada.

Ministrul e deschis, isi doreste, dar trebuie discutat mai mult, la cel mai inalt nivel, pentru a gasi solutii. Nu-mi place sa ies, sa fac public, dar uneori merg si imi prezint propunerile acolo. La televizor am vorbit destul si niciodata nu mi-ati dat importanta. Am scris 2-3 propuneri ale mele, tot ce am crezut eu. Daca sunt bune, bine. Daca nu, asta e", a declarat Hagi la Digi Sport.

In plus, fostul mare fotbalist a mentionat ca propunerile sale vor fi publicate maine, pe site-ul clubului sau.

"Daca nu se intampla nimic, vom ramane unde suntem. Cu totii trebuie sa fim constienti si sa facem lucruri pentru sportul romanesc. Toti muncim cu un singur scop, sa ii descoperim pe cei mai buni, care sa ajunga sa reprezinte Romania, sa ne faca mandri in lume, sa devenim din nou competitivi. Trebuie sa investim in tineri. Daca vrei sa ai viitor, investeste in copii! Eu asta am facut.

O sa aflati maine de la mine despre ce am vorbit cu ministrul. O sa punem la noi pe site propunerile mele. Sunt 3 propuneri care cred eu ca ar ajuta sa ne dezvoltam foarte bine."

In ceea ce priveste situatia de la Dinamo, unde o persoana din club a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus, Hagi a spus ca toata lumea traieste cu teama si ca cea mai buna solutie era inghetarea sezonului.

"Sunt lucruri care ma depasesc. Se poate intampla in orice moment, la oricine. Opinia mea o stiti din primul momnet in care a inceput aceasta criza. Trebuia sa ne focalizam pe sezonul urmator, pe viitor, pentru ca Romania nu arata bine in acest moment. Toata lumea se teme, tremura in fiecare zi. Nu exista stabilitate. Daca stii sa analizezi trecutul, poti sa-ti construiesti un viitor frumos", a conchis Gica Hagi.