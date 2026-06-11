Ce veste pentru Lamine Yamal! Ce se întâmplă la primul meci al Spaniei de la Campionatul Mondial

Naționala Spaniei va debuta la Campionatul Mondial luni, 15 iunie, de la ora 19:00, iar meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Lamine Yamal, veste excelentă înainte de startul Campionatului Mondial

Lamine Yamal s-a accidentat la finalul lunii aprilie și a fost indisponibil pentru ultima parte a sezonului pentru Barcelona.

Starul catalanilor a fost în pericol să rateze startul Campionatului Mondial, dar lucrurile stau altfel în acest moment.

Conform jurnalistului italian Fabrizio Romano, Yamal a efectuat un antrenament complet cu grupul și va putea fi disponibil pentru meciul Spaniei cu naționala Capului Verde.