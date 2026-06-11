Ce veste pentru Lamine Yamal! Ce se întâmplă la primul meci al Spaniei de la Campionatul Mondial

Ce veste pentru Lamine Yamal! Ce se întâmplă la primul meci al Spaniei de la Campionatul Mondial CM 2026
SPORT.RO
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Lamine Yamal a primit o veste excelentă înaintea startului Campionatului Mondial.

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Lamine YamalSpaniaCampionatul Mondial
Din articol

Naționala Spaniei va debuta la Campionatul Mondial luni, 15 iunie, de la ora 19:00, iar meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Lamine Yamal, veste excelentă înainte de startul Campionatului Mondial

Lamine Yamal s-a accidentat la finalul lunii aprilie și a fost indisponibil pentru ultima parte a sezonului pentru Barcelona.

Starul catalanilor a fost în pericol să rateze startul Campionatului Mondial, dar lucrurile stau altfel în acest moment.

Conform jurnalistului italian Fabrizio Romano, Yamal a efectuat un antrenament complet cu grupul și va putea fi disponibil pentru meciul Spaniei cu naționala Capului Verde.

Lamine Yamal are 24 de goluri și 18 assist-uri în 45 de meciuri jucate în tricoul Barcelonei, în acest sezon.

200 de milioane de euro este cota fotbalistului de 18 ani, confrom site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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