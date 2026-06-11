NEWS ALERT Răzvan Lucescu, decizie iminentă: „Chestiune de ore!“

Răzvan Lucescu, decizie iminentă: „Chestiune de ore!“ Fotbal extern
Amir Kiarash
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Presa arabă urmărește cu mare interes situația băncii tehnice de la Al-Sadd Doha, una dintre cele mai importante grupări din Orientul Mijlociu.

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Razvan LucescuAl-SaddQatarromanii din zona arabaPAOK Salonic
Din articol

Răzvan Lucescu (57 de ani) e pe cale să se întoarcă în fotbalul din Orientul Mijlociu! Debutul și l-a făcut aici, în 2012, când a preluat El-Jaish din Qatar. La vremea respectivă însă, Lucescu jr n-avea nicidecum cota actuală, una extraordinară!

Sport.ro a arătat aici cum e văzut fostul selecționer al României, în zona arabă. S-a ajuns aici datorită rezultatelor excelente pe care l-a avut tehnicianul de 57 de ani, la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), în perioada 2019-2021. Inclusiv acum, când e dorit de Al-Sadd Doha (Qatar), palmaresul lui Răzvan, la formația saudită, „cântărește“ mai greu decât ce a realizat în Grecia, la PAOK Salonic.

Răzvan Lucescu, un antrenor foarte bine văzut în lumea arabă

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Arabii anunță: „Răzvan Lucescu, la un pas de Al-Sadd“

Sport.ro a scris, aseară, despre faptul că fostul selecționer al României a primit o ofertă spectaculoasă din partea celor de la Al-Sadd, campioana Qatarului, pentru a lua locul unui nume uriaș pe banca tehnică.

Între timp, astăzi, s-au aflat detalii suplimentare, cele financiare, despre posibila plecare a lui Răzvan de la PAOK Salonic, după cum Sport.ro a dezvăluit aici. Și, potrivit jurnaliștilor din Orientul Mijlociu, tratativele Lucescu jr – Al-Sadd avansează pe repede înainte într-o direcție favorabilă. 

Răzvan Lucescu e la un pas de Al-Sadd și de anunțul oficial al numirii sale“, a anunțat, în urma cu scurt timp, o publicație de limba arabă. 

Dacă această informație se va confirma și Lucescu jr va semna contractul cu gruparea din Doha, el va deveni al treilea român de pe banca lui Al-Sadd, după regretatul Ilie Balaci (2001-2002) și Cosmin Olăroiu (2009-2010). 

De remarcat că Al-Sadd e cea mai titrată formație din Qatar cu 64 de trofee cucerite pe plan intern! Dar cel mai de preț trofeu din vitrina clubului e cel câștigat în Liga Campionilor Asiei, în 2011. În vechiul format al competiției, arabii au triumfat tot o singură dată, în sezonul 1988-1989. Formația din Doha are și două participări la Mondialul Cluburilor, în 2011 și în 2019. Prima dată, s-a clasat pe 3, iar a doua oară, în calitate de gazda competiției, a terminat pe 6.

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