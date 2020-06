TUN FINANCIAR dat de Gica Hagi la Viitorul! A semnat doua contracte importante care vor sustine financiar clubul

Gica Hagi a reusit sa semneze un contract cu doi sponsori, care ii vor finanta clubul si academia de la Viitorul Constanta.

Viitorul Constanta a semnat un contract de sponsorizare cu grupul OMV Petrom si cu Auchan. Gica Hagi s-a afisat cu un tricou inscriptionat de noul sponsor, la conferinta de presa de dinaintea meciului cu Poli Iasi.

OMV Petrom a devenit principalul sponsor al echipei, iar Viitorul va avea trecut numele acestuia pe tricouri. Contractul incheiat intre parti este pe o perioada de trei ani si sponsorul va finanta intreaga Academie Gheorghe Hagi, in care sunt incluse toate grupele de copii si junori ale clubului.

"Parteneriatul vizeaza cresterea numarului de copii care pot fi antrenati in cadrul Academiei si asigurarea, pentru acestia, a celor mai bune conditii de pregatire, la standarde internationale. Acestea includ: baza de antrenament adecvata, programe de antrenament dezvoltate in parteneriat cu cluburi internationale reputate, echipamente si programe de nutritie, precum si asigurari medicale.

Academia de Fotbal Gheorghe Hagi reprezinta si un proiect social si de educatie in care sunt angrenati peste 200 de copii sportivi. Este un mediu sanatos pentru orice copil, care beneficiaza la Academie de toate parghiile pentru a-si dezvolta si modela latura umana: disciplina, politete, organizare, socializare, comportament in grup, lucru in echipa", au declarat oficialii OMV Petrom pentru Gazeta.

Viitorul - Poli Iasi, duminica, ora 17:00

Gica Hagi crede ca ar fi trebuit amanata toata etapa dupa ce au fost raportate cate un caz de coronavirus la Dinamo si Botosani. Hagi considera ca nu este normal ca unele echipe sa joace, iar altele sa nu aiba acest drept.

"Cred ca in mare suntem pregatiti de aceste ultime meciuri. Trebuie sa jucam din 3 in 3 zile, nu va fi usor. Ne-am pregatit, avem un lot bun de jucatori. O sa ii folosim pe majoritatea pentru ca programul e destul de greu, in rest o partida dificila. Iasi are un antrenor cu mare experienta care stie sa joace acest gen de meciuri. Sunt periculosi in deplasare, stie sa se apere, stie sa ataca daca nu ii creezi presiune. Sper sa ne facem jocul nostru, sa marcam goluri, sa jucam bine. Ma astept la un meci greu, dar sper ca noi sa luam cele 3 puncte, pentru ca asta este obiectivul nostru.

Chiar daca in aceste doua zile s-a intamplat un lucru care este posibil oricand sa se intample. Daca se infecteaza cineva, ori e izolat si se merge inainte, ori daca nu sa nu joace nimeni. Nu cred ca e bine ca unele sa joace si unele sa nu joace. E un concurs, se joaca din 3 in 3 zile. Daca se amana un meci, trebuie amanata toata etapa. Fiecare echipa lupta pentru punctele ei si e important sa nu amanam meciurile. Eu cred ca trebuia sa se amane toata etapa", a spus Gica Hagi la conferinta de presa.