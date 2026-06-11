Farul Constanța le-a tras o sperietură groaznică suporterilor pe final de campionat, după ce a ajuns la barajul pentru promovare/menținere în Superliga României.

”Marinarii” s-au salvat însă de la retrogradare după ce au remizat la Târgoviște cu Chindia, scor 3-3, și au câștigat la Ovidiu în urma loviturilor de departajare (1-1, 4-2 d.l.d.).

Ciprian Marica laudă un fotbalist din Superliga: ”Un lider care trage echipa după el”

În iarnă, Farul l-a primit pe Denis Alibec la echipă, care a înscris trei goluri în sezonul regulat (+ o pasă decisivă), trei în play-off (+ o pasă decisivă) și unul în barajul cu Chindia Târgoviște.

Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Ciprian Marica a dezvăluit faptul că i-ar plăcea ca Alibec să rămână la Constanța și pentru sezonul următor. Marica l-a lăudat pe atacant pentru cum maniera în care a gestionat lucrurile în finalul stagiunii.

”Ne-am bucura ca el să rămână. A fost un jucător care a venit după o perioadă grea la FCSB, iar pe final a arătat că e un fotbalist de care Farul are nevoie.

E un lider, care trage echipa după el în momentele grele”, a spus Ciprian Marica.

Cotat la 250.000 de euro de site-urile de specialitate, Denis Alibec a debutat în fotbal la Farul Cosntanța în 2009, a revenit la ”marinari” în 2022, 2024 și 2026.