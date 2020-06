Ianis Hagi poate primi bani de la Rangers, daca se califica la Euro 2020 cu nationala Romaniei!

Scotienii spera ca performantele lui Ianis in tricoul Romaniei sa creasca prestigiul clubului si sa il faca mai vandabil.

Ianis Hagi (21 ani) a fost cumparat de Glasgow Rangers, la inceputul acestei luni, de la Genk, in schimbul a 3.5 milioane de euro. El este vazut de fani ca reprezentantul noi generatii de jucatori tineri ai lui Rangers, alaturi de columbianul Morelos, nigerianul Aribo, croatul Katici, englezii Kent si Ojo si scotienii Kennedy si McPake, speranta fanilor pentru un nou titlu in anii urmatori, dupa ce ultimul a fost cucerit in 2011.

Internationalul roman urmeaza sa primeasca un salariu de aproximativ 1.1 milioane de euro pe an, la care se adauga diverse bonusuri. In afara de primele de performanta trecute in contract, respectiv pentru meciuri jucate si victorii, goluri marcate, trofee castigate, calificari in cupele europene sau ani petrecuti in tricoul clubului, Hagi jr. ar avea si o clauza speciala, urmand sa fie remunerat pentru selectiile la echipa nationala si pentru calificarea la turneele importante cu reprezentativa Romaniei. Practic, daca mijlocasul invinge Islanda si Ungaria/Bulgaria si se califica la Euro 2020, turneu final care a fost amanat pentru vara anului viitor din cauza coronavirusului, atunci el poate bifa una dintre cerintele din contractul cu Rangers. Ulterior, scotienii isi pot recupera banii din partea UEFA si FIFA, care platesc pentru participarea jucatorilor la aceste competitii.

Rangers incearca sa isi creasca numarul de internationali din lot, lucru care ar duce la cresterea prestigiului echipei, daca acestia bifeaza aparitii si prestatii apreciate la competitiile importante inter-tari. In lotul vicecampioanei Scotiei se mai gasesc alti 9 internationali activi de seniori, care au fost convocati la ultimele actiuni ale loturilor nationale - Filip Helander (Suedia, 27 ani), Ryan Jack (Scotia, 28 ani), Steven Davis (Irlanda de Nord, 35 ani), Joe Aribo (Nigeria, 23 ani), Glen Kamara (Finlanda, 24 ani), Alfredo Morelos (Columbia, 23 ani), Jordan Jones (Irlanda de Nord, 25 ani), Borna Barisici (Croatia, 27 ani) si Scott Artfield (Canada, 31 ani).