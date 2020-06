Unde va juca Ianis Hagi dupa ce va pleca de la Rangers? Presa internationala il lauda pe mijlocasul roman si i-a stabilit urmatoarea destinatie

Ianis Hagi este jucatorul lui Glasgow Rangers dupa ce scotienii l-au cumparat definitiv de la Genk.

Ianis Hagi este unul dintre cei mai bine cotati jucatori romani in acest moment. Mijlocasul l-a impresionat pe Steven Gerrard, antrenorul de la Rangers, care a decis sa il cumpere definitiv de la Genk dupa ce a evoluat in Scotia sub forma de imprumut.

Comparatia cu Gica Hagi este inevitabila si presa internationala a scris in mai multe randuri pe aceasta tema. Spaniolii de la La Sexta i-au dedicat un articol lui Ianis, unde il lauda si vorbesc despre o posibila destinatie dupa ce va pleca de la Rangers.

"Se pare ca destinele lor pot fi similare. Fiul lui Gica Hagi s-a transferat definitiv la gigantul din Scotia, Rangers FC. La cei 21 de ani ai sai, Ianis a marcat de trei ori in 12 meciuri pentru Rangers. A crescu si si-a continuat dezvoltarea pe care a inceput-o in fotbalul din Romania.

Are deja 10 meciuri la echipa nationala si pare unul dintre tinerii cu cel mai mare potential. Viseaza sa joace intr-o zi in Spania si se poate intampla asta.", a scris La Sexta.

Ianis Hagi a devenit si cel mai bine platit jucator de la Rangers, cu un salariu de aproape 22 de mii de euro pe luna. Mijlocasul este cotat la 4,5 milioane de euro si spera sa explodeze in campionatul scotian.