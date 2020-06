Proiectele lui Hagi pentru dezvoltarea sportului romanesc! "Succesul se construieste in timp, cu tineri si cu talent!" Ce spune ministrul Ionut Stroe

Gheorghe Hagi a avut o intalnire cu ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe. Cei doi au discutat despre cateva solutii pentru dezvoltarea sportului in Romania.

Managerul lui FC Viitorul a facut mai multe propuneri, grupate in categorii diferite.

In primul rand, referitor la cum se pot implica primariile si consiliile judetene, Hagi a propus construirea de stadioane si baze sportive la standarde europene, care sa aduca venituri in buget prin vanzarea de bilete si abonamente, si finantarea centrelor de copii si juniori, aceasta fiind si o cerinta obligatorie in vederea licentierii FRF.

In al doilea rand, cu privire la implicarea multinationalelor, Hagi a vorbit despre investitia unui procent din cifra de afaceri, fie sub forma unui contract de publicitate, fie prin cumpararea de actiuni in cadrul unui club.

Nu in ultimul rand, televiziunile pot ajuta la dezvoltarea sportului, Hagi spunand ca vanzarea drepturilor de televizare a meciurilor este un venit foarte bun.

Potrivit fcviitorul.ro, in opinia fostului mare fotbalist, "aceste 3 componente aduc stabilitate, credibilitate, incredere, cresterea valoarei brandului si implicit obtinerea de performante individuale si colective".

In prezentarea proiectelor, Hagi a vorbit despre succes. "Sportul reprezinta un segment social foarte important din societatea romaneasca, cu obiectivul de a educa/ forma/ dezvolta copii si juniorii din Romania si a-i selecta pe cei mai buni sportivi care vor reprezenta echipele nationale, devenind chiar si ambasadori ai Romaniei in lume asa cum s-a dovedit in trecut. Daca vrem sa avem un viitor stralucit, trebuie sa investim in tineri. Succesul se construieste in Timp, cu Tineri si cu Talent", a declarat Gica Hagi.

Avand in vedere ca, potrivit FRF, Academia de Fotbal "Gheorghe Hagi" este considerata cel mai puternic centru de copii si juniori din tara, ministrul il apreciaza foarte mult pe managerul tehnic al lui FC Viitorul.

"Am avut o intalnire foarte buna cu Gheorghe Hagi, intalnire pe care o doream de foarte mult timp. Este un om cu o experienta uriasa, care s-a inspirat din modele de top din sport. I-am lansat invitația la dialog pentru că avem o idee comună: sportul în România trebuie și poate fi reconstruit de tineri, plecand de la o investitie in acestia. Degeaba investim doar in varfuri daca baza piramidei e mica si firava.

In plus, pe langa interesul public, investitia in baza de selectie este si un demers social, educational. Ne dorim relansarea si cresterea numarului de competitii pentru copii si juniori din toamna, iar de cand am preluat mandatul facem toate demersurile pentru a atrage sume de bani substantiale din fonduri europene si implicarea administratiei locale pentru refacerea si construirea cat mai multor baze sportive.

Vreau sa il avem pe Gheorghe Hagi alaturi de noi in acest demers, impreună cu alte personalitati ale sportului, si ce pot spune in acest moment este ca aceasta e prima dintre intalnirile ce vor urma, dedicate acestui plan. Am convingerea ca, alaturi de Gheorghe Hagi si prin contributia celorlalti sportivi de valoare ai Romaniei, putem construi o noua generatie de aur", a spus ministrul Ionut Stroe.