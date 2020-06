Revine LIGA 1! Meci CRUCIAL intre Voluntari si Clinceni, azi de la ora 17:00! Hermannstadt joaca la Sfantu Gheorghe in primul meci cu Anamaria Prodan in conducere

13:00

Toata suflarea fotbalistica din Romania a asteptat asta. Chiara daca trebuia sa inceapa vineri cu meciul Craiova - Botosani, Liga 1 revine astazi cu partide din playout, extrem de importante in lupta pentru evitarea retrogradaraii.



FC Voluntari - Academica Clinceni



Cele doua se afla in zona rosie a clasamentului. Voluntari este ultima clasata, cu 12 puncte, iar Clinceni este pe pozitia a sasea din playout, cea care obliga la disputarea unui baraj cu locul 3 din Liga a 2-a. S-au disputat doua etape din playout, iar cele doua echipe au obtinut rezultate total diferite in cele doua partide. Voluntari a facut 4 puncte cu Hermannstadt si Viitorul, in timp ce Clinceni a pierdut ambele partide.



Sepsi - Hermannstadt



Cele doua echipe se infrunta de la ora 20:00. Ele se afla pe podium in playout, fiind depasite doar de Viitorul Constanta. Sibienii sunt la primul meci dupa ce au fost preluati de Anamaria Prodan. Ea are planuri mari la Hermannstadt si vrea sa construiasca o echipa capabila sa se bata la primele locuri.



FC Viitorul - Poli Iasi



Se joaca duminica de la ora 17:00, cu 3 ore inainte de derby-ul dintre CFR si FCSB. Viitorul este lider in playout si pare scapata de orice griji, cu 5 puncte peste locul 2. Poli Iasi este la doar un punct de zona retrogradarii, iar Mircea Rednic spera sa reuseasca sa ramana in Liga 1 cu moldovenii.