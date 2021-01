ULTIMA ORA! Rapid a realizat primul transfer al iernii! Giulestenii s-au inteles cu un fotbalist de la Universitatea Cluj

Giulestenii au realizat primul transfer al anului in incercarea de a promova in Liga 1.

Clubul alb-visiniu a transmis prin intermediul site-ului oficial ca a ajuns la un acord cu fostul mijlocas al Universitatii Cluj, Bogdan Barbu.

Fotbalistul de 28 de ani a semnat un contract pe un an si jumatate cu echipa antrenata de Nicolae Grigore si va fi prezent la reunirea lotului, programata pe 11 ianuarie.

"Prima data cand am venit pe Giulesti cred ca aveam doi ani si m-a dus tata in carucior, la Tribuna a II-a, iar de atunci o perioada lunga am tot mers in galerie. Acum sper sa revina suporterii la meciuri cat mai repede, sa fie alaturi de noi si sa facem treaba buna, iar la finalul sezonului sa ne bucuram impreuna", a spus Barbu pentru site-ul oficial al clubului.

Barbu a crescut la juniorii Sportului Studentesc si a mai evoluat de-a lungul carierei la FC Voluntari, Academica Clinceni, iar din ianuarie 2020 a evoluat pentru Universitatea Cluj.

Este cotat in acest moment de site-ul de specialitate Transfermarkt la 100.000 de euro.

SURSA FOTO: fcrapid.ro