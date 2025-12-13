CFR Cluj a câștigat al treilea meci cu Daniel Pancu pe bancă, după victoria 3-1 cu Csikszereda, din această etapă din Superliga.

Ardelenii se află pe poziția a 11-a în campionat și au 23 de puncte în 20 de meciuri.



Daniel Pancu a anunțat curățenia de la CFR Cluj



Antrenorul lui CFR Cluj a dezvăluit că vor pleca anumiți jucători de la echipă în această iarnă.

Daniel Pancu a explicat că a tras anumite concluzii după prima lună în care a condus echipa din Gruia.

„Într-o lună jumate cred că mi-am făcut o imagine aproape de realitate. Normal că sunt unii care nu sunt compatibili cu mine, cu antrenamente, care nu au energia necesară, ceea ce este foarte important.

Știm situația clubului, pentru a veni jucători noi avem nevoie de finanțe. Eu aici nu știu cât voi sta, sper cât mai mult, dar jucătorii sunt ai clubului.

Sunt liniștit. Mai sunt antrenamente la care vin doar 24 de jucători. Unii nici nu sunt trecuți pe lista asta.”, a spus Daniel Pancu, conform digisport.ro.

Daniel Pancu a scos în evidență greutățile de la CFR Cluj

Daniel Pancu a recunoscut că a avut emoții la scorul de 2-1 pentru CFR Cluj, dar s-a bucurat de victorie. Antrenorul ardelenilor a evidențiat faptul că are o treabă complicată la CFR Cluj.



„Am avut emoții, lucrurile au mers perfect până la 2-0, după din păcate, ca și în viață, un lucru care e ușor de pierdut e încrederea. Putea să ne coste. Adversarul a avut un șut de pe zonă centrală, am pierdut încrederea de nici un fault nu am mai putut să scoatem.

I-am lăsat să vină peste noi, Ceara a avut o ocazie foarte bună. L-am analizat foarte bine, e un jucător interesant, ar putea juca la o echipă mai bună. Am pierdut încrederea. Și Louis și Matei vor fi suspendași la Botoșani. Asta e a treia victorie pentru mine aici.

Încercăm să câștigăm toate meciurile. Putem să visăm, din visat nu ne poate opri nimeni. Vom vedea din ianuarie ce va fi. Când ai multe puncte de recuperat, joci sub presiune și presiune nu duce la nimic bun. Nu cedăm. Nu capitulăm.

Cine spune că e ușor? Sunt aproximativ 20 de jucători de aceeași valoare, cred că am impus câteva reguli simple și nu am avut probleme, poate doar unul sau doi jucători.”, a spus Daniel Pancu.

În urma acestei victorii, CFR Cluj se află pe locul 11 în Superliga, în timp ce Csikszereda rămâne pe 14.

