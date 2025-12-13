Vladislav Blănuță (23 de ani), fostul atacant de la FCU Craiova, în prezent la Dinamo Kiev, este următoarea țintă a ”câinilor” pentru perioada de mercato din această iarnă.



Impresarul Arcadie Zaporojanu, care îl reprezintă pe atacantul moldovean cu cetățenie română, a confirmat interesul celor de la Dinamo pentru Blănuță. Singura problemă ar fi reprezentată de suma pe care o cer ucrainenii în schimbul său.



Dinamo îl vrea pe Vladislav Blănuță



Transferat pentru 1,8 milioane de euro de la FCU Craiova în vară, Blănuță poate fi transferat dacă Dinamo Kiev va primi o ofertă de aproximativ două milioane de euro, spune impresarul.



”Da, Dinamo București îl vrea, doar că acest lucru este, pe moment, greu de realizat. Dinamo Kiev dorește ca Vlad să continue la Kiev și în returul campionatului. Un eventual transfer i-ar interesa dacă ar veni o ofertă de aproximativ 2.000.000 de euro”, a spus Zaporojanu, pentru iamsport.ro.



Ultima oară când Blănuță a fost inclus în echipă la Dinamo Kiev a fost pe 9 noiembrie, în meciul cu LNZ Cherkasy. De atunci, atacantul nu a mai primit șanse.



Andrei Nicolescu: ”Căutăm un atacant. Acolo suferim”



Recent, Andrei Nicolescu a vorbit despre țintele lui Dinamo din următoarea perioadă de mercato și a recunoscut că echipa sa suferă în compartimentul ofensiv, motiv pentru care ”câinii” prioritizează transferul unui atacant.



„La Eissat e foarte greu, e foarte complicat, e doar o dorință în aer, nu știu dacă există nici 1% șanse. Vrem 3 sau 4 jucători, doi fundași centrali, o dublură la Opruț dacă se poate și căutăm evident și un atacant pentru că acolo suferim, trebuie să găsim o soluție să fim mai eficienți în față”, a spus Nicolescu, la Fanatik.ro.

