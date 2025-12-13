Moldovenii, aflați pe locul doi, în luptă directă cu Rapid pentru fotoliul de lider al Superligii, s-au încurcat la Mioveni și acum sunt la un singur punct în spatele giuleștenilor, care vor juca tot sâmbătă seară, pe teren propriu, cu Oțelul Galați.



FC Argeș - FC Botoșani 0-0. Șansă mare pentru Rapid, Dinamo și Craiova



De acest rezultat pot profita, de asemenea, Dinamo și Universitatea Craiova. ”Câinii” o pot egala pe FC Botoșani pe locul doi dacă vor învinge duminică în meciul cu Metaloglobus, iar oltenii se pot apropia de a doua poziția dacă se vor impune la Sibiu, cu Hermannstadt.



Fără doar și poate, rezultatul este, în primul rând, excepțional pentru Rapid, care se poate distanța la patru puncte în fruntea clasamentului dacă va câștiga meciul cu Oțelul Galați. Și FC Argeș este una dintre echipele fruntașe. Se află pe locul cinci, cu 34 de puncte, iar multe voci importante din fotbalul românesc o văd ca și calificată în play-off.



În următoarea etapă, ultima din 2025, FC Botoșani va juca pe teren propriu cu CFR Cluj, în timp ce FC Argeș se va deplasa la Galați pentru meciul cu Oțelul.



FC Argeș - FC Botoșani 0-0 | Echipele de start:



Lazăr - Tofan, Tudose, Sadriu, Briceag - Rață, Sierra - Moldoveanu, Blagaic, Bettaieb - Matos Rezerve: Straton, Crăciun, Orozco, Garutti, Seto, Rădescu, Tchassem, Pîrvu, Manole, Moldovan



Anestis - Adams, Miron, Țigănașu, Creț - Bordeianu, Petro - Mitrov, Ongenda, Mailat - Dumiter Rezerve: Kukic, Munoz Fernandez, Suta, David, Diaw, Papa, Aldairm Ciurel, Cîmpanu, Bodișteanu, Lopez



Clasamentul din Superligă, după FC Argeș - FC Botoșani 0-0:

