Echipa pregătită de Costel Gâlcă primește vizita formației dirijate de Laszlo Balint în Giulești, într-un meci care va conta pentru etapa cu numărul 20 din sezonul regulat al Superligii României.



Cristian Moldoveanu a fost delegat ca ”central”. El va fi ajutat de tușierii George Neacșu și Ionuț Neacșu. Radu Petrescu va fi la VAR alături de Lucian Rusandu. Ovidiu Robu a fost delegat ca arbitru de rezervă, iar Augustus Constantin va fi observatorul arbitrilor.



Rapid - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 20:30 | Meci tare în Giulești



Rapid e în fruntea clasamentului cu 39 de puncte. Trupa din Grant, după 19 etape, a înregistrat 11 victorii, șase remize și două eșecuri și se bucură de cel mai bun atac din Superliga cu 33 de reușite.



Oțelul Galați e pe locul 7 cu 27 de puncte. Gălățenii au bifat șapte victorii până acum, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

