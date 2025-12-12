Tehnicianul italian este în prezent antrenorul echipei naționale a Braziliei, pe care o antrenează încă din vara acestui an.

Ancelotti are contract cu formația „heptacampeao” până în iulie 2026, atunci când se va încheia Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, dar antrenorul are deja o nouă ofertă pe masă.

Brazilienii îl vor pe Carlo Ancelotti până în 2030

Munca pe care a depus-o până acum Caro Ancelotti în echipa Braziliei i-a mulțumit pe oficialii naționalei câștigătoare a cinci Cupe Mondiale, iar aceștia sunt pregătiți să îi ofere italianului o prelungire până în 2030, conform Diario AS.

Aceeași sursă dezvăluie că Ancelotti vrea să continue pe banca Braziliei, astfel că anunțul oficial ar urma să apară.

Selecao a încheiat pe locul cinci în calificările pentru Campionatul Mondial.

